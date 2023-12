Antes de Navidad “El Buki Tour” llegó a El Salvador. El cantautor mexicano Marco Antonio Solís «El Buki», se presentó este viernes 15 de diciembre en el estadio Cuscatlán con un show en el que puso a cantar y a bailar al público a través de un recorrido por sus mejores éxitos. «El Buki 2023 World Tour» es el nombre de la gira que reunió al intérprete de «Si no te hubieras ido» con sus «hermanitos», como llama cariñosamente a sus fans salvadoreños. El espectáculo gracias a Two Shows Producciones, contó con una participación especial en el inicio, Mar Solís, hija del cantante subió al escenario antes de la presentación de su padre. Luego de interpretar varias canciones, entre ellas «Más que tu amigo», presentó al mexicano. «Ahora los dejo con el único, talentoso, maravilloso Marco Antonio Solís». Las luces del «Coloso de Monserrat» se apagaron a las 9:33 de la noche para dar paso a los músicos, bailarinas y un video que resumía los logros en la carrera del cantante. Marco Antonio salió a su escenario para interpretar «No puedo olvidarla» y fue recibi do por un lleno total en el estadio, su público respondió con gritos y entonando sus canciones, mientras el mexicano aseguró estar muy emocionado por volver a El Salvador.