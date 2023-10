ABP: Panamá sigue manteniendo su grado de inversión internacional

Panamá. La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) aseguró que el “país sigue manteniendo su grado de inversión internacional”, pese a que la calificadora Fitch cambiará la perspectiva de estable a negativa de Panamá, así como de los bancos estatales Banco Nacional y Caja de Ahorros.

Raúl Guizado Novey, el nuevo presidente de la junta directiva de la ABP, explicó en conferencia de prensa que era de esperarse que cuando se cambiara el grado de inversión a los bancos estatales, también se les bajaría sus índices ya que dependen del riesgo soberano que se le da al país.

“La calificación igualmente se mantuvo porque Panamá conserva su grado de inversión internacional. Debemos comentar que las razones financieras de ambos bancos se mantienen muy sólidas. De hecho, el propio superintendente de Bancos de Panamá comentó la semana pasada que la solvencia y la liquidez de ambos bancos están en niveles muy robustos”, destacó.

Hasta el momento, según la ABP, la eficiencia operativa promedio del sector bancario está en 48%. Mientras que el retorno promedio sobre patrimonios es de 17% y el retorno sobre activos promedio es de 2,02%.

Las principales fuentes de ingresos siguen siendo las tasas de interés, pero las comisiones también suman una parte relevante. Pese a esta estabilidad, la asociación ve recomendable que parte de los ingresos de los bancos provengan de una mezcla de comisiones generadas por servicios que se prestan y por el mercado de valores.

Informe

El presidente de la junta directiva de la ABP recordó que el informe de Fitch resalta un aumento de la deuda pública, falta de cumplimiento a la Ley de Responsabilidad Fiscal, el problema de la Caja de Seguro Social y el inconcluso contrato con la minera. Sin embargo, destacó que desde el punto de vista del sector “vemos que los bancos están todos sólidos y cumpliendo con la regulación”.

En lo particular, este banquero no cree que Panamá sea un “ángel caído” como ya han dicho algunos expertos internacionales. Aclaró que solo ha sido una agencia calificadora, de las tres principales, la que ha bajado la perspectiva. No obstante, reconoció que la deuda panameña ha disminuido porque no se está cotizando, una muestra de eso es la baja recaudación en los últimos 14 años.

“Yo en lo personal pienso que el país debe tomar medidas de políticas que sean financieramente contundentes para revertir la tendencia de que el déficit fiscal siga aumentando. Con la pandemia hemos aprendido que el mundo se puede complicar por varios factores, de un minuto a otro”, dijo Guizado.

“Yo soy optimista y pienso que el país no va a perder el grado de inversión que ha mantenido desde 2010 de manera ininterrumpida. Confío que el contrato con la minera igual se va a resolver, ya que es un tema importante para el país al ser una actividad que genera grandes contribuciones al PIB”, añadió.

Fuente: La Estrella de Panamá.