Abinader: «El pueblo dominicano sabe lo que le conviene»

RD. El presidente Luis Abinader expresó que su gestión de gobierno y las políticas públicas aplicadas en diferentes sectores han hecho que su posicionamiento en las encuestas sea de «más de un 60%», y que por ende asegura que ganará las elecciones en primera vuelta.

Al ser proclamado por los partidos Revolucionario Independiente (PRI) y Dominicanos por el Cambio (DxC), el mandatario resaltó su obra de gobierno, y cómo la misma lo ha mantenido por encima en las encuestas de los partidos de oposición.

«Esa es una oposición que me dijo un encuestador, que tienen la virtud de tener un número que es la juventud eterna porque no pasan de un 25% y eso se debe a que por más politiquería, por más mentira que hagan, que digan y que repitan, el pueblo dominicano es muy inteligente y sabe lo que le conviene y sabe que hay hoy un presidente que no acepta corrupción, que no negocia la transparencia y que cumple con el sagrado deber de defender cada peso del erario e invertirlo en la gente», exclamó Abinader en el acto de proclamación de DxC.

«El cambio sigue»

Luego, en el evento del PRI, el mandatario señaló que «el cambio sigue», debido a lo que ha hecho a la cabeza del Poder Ejecutivo «en favor» del pueblo dominicano.

«Hemos duplicado las ayudas sociales en cantidad y en monto; hemos entregado más de 70,000 títulos de propiedad para gente pobre, necesitada que está en terrenos prestados; hemos entregado más de 20,000 nuevas viviendas por el Mived; 3,000 por Familia Feliz y más de 60,000 arreglos de vivienda en lugares de vulnerabilidad; tenemos la mayor ampliación jamás vista en la historia de la UASD para que llegue a todas las regiones», expresó Abinader, quien era ovacionado con la frase «el cambio sigue» cada vez que enunciaba una de las acciones.

Fuente: Listin Diario.