A dos meses de su divorcio de Kim, Kanye West se casó de nuevo y en secreto. En un nuevo giro inesperado, el rapero Kanye West vuelve a acaparar la atención mediática. Solo unos meses después de finalizar su proceso de divorcio de Kim Kardashian y de verse condenado por sus declaraciones antisemitas e incendiarias, el astro de la música regresó a la polémica debido a su supuesta boda con su actual pareja, Bianca Censori, la diseñadora industrial que lleva más de tres años trabajando para su firma Yeezy. Según el portal de noticias TMZ, el cantante y su flamante novia se casaron en una ceremonia extremadamente íntima y celebrada a principios de esta semana en el hotel Waldorf Astoria de Beverly Hills. Sin embargo, fuentes consultadas por el medio señalan que su unión no es legal, ya que la pareja no habría solicitado certificado alguno para hacer oficial su unión. Sea como sea, Bianca fue vista luciendo un hermoso anillo de casada, signo inequívoco del compromiso de por vida que habría asumido ahora Kanye. Por el momento no han trascendido más detalles sobre la nueva aventura amorosa del artista, quien mantuvo un breve romance con Julia Fox poco después de separarse de Kim Kardashian, quien a su vez disfrutó de un comentado idilio con el cómico y actor Pete Davidson que terminó el pasado mes de noviembre. Solo unas semanas más tarde, Kanye y Kim confirmaron públicamente el final de su proceso de divorcio, en base a un acuerdo que llevará al intérprete a abonar a su ex mujer 200.000 dólares mensuales para cubrir los gastos de manutención y educación de sus cuatro retoños en común. Ambos comparten, al menos legalmente, la custodia de los pequeños North, Saint, Chicago y Psalm. «El divorcio ya es de por sí muy dificultoso para los niños, y la obsesión de Kanye por controlar y manipular nuestra situación de esa forma tan negativa y pública solo nos causa más dolor a todos», aseguró Kim Kardashian acerca del calvario en que se convirtió su dinámica con el rapero en los meses previos al fin de su matrimonio.