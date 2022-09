Will Smith retoma su carrera tras incidente con Chris Rock y producirá nueva película. Ha pasado casi medio año desde el incidente que marcó para siempre a los Óscar 2022, la cachetada de Will Smith a Chris Rock, y las redes sociales están muy lejos de olvidarlo. Pero aunque se ganó las críticas negativas de todo Internet, el actor tiene la convicción de seguir adelante con su carrera. A través de Deadline se reporta que Will vuelve al trabajo de productor en compañía de Paramount. ¿Ha sido capaz de dejar atrás lo que pasó en la entrega de premios más importantes de Hollywood? Todos los que conocen un poco de la cultura pop o siguen fielmente todas las noticias del cine y la televisión recuerdan aquella noche del 27 de marzo, cuando Chris Rock hizo un chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith. Will se levantó de su asiento, caminó hasta el escenario y le dio al anfitrión una impresionante bofetada completamente en vivo. Algunos pensaron que todo estaba armado, otros que era muy real, siendo verdadero lo segundo. Las redes se llenaron con opiniones del evento y, tras un largo tiempo, los Óscar se convirtieron en tendencia mundial superando números conocidos. Las consecuencias no tardaron en llegar a la vida de Will Smith, quien se vio en la necesidad de renunciar a la Academia de Artes y Ciencia Cinematográficas, en la que fungía como votante; además, la propia organización lo baneo del evento y no podrá asistir toda la siguiente década. Un par de días después del golpe, el actor publicó una disculpa en redes y, varias semanas después, un largo video en el vuelve a enviar algunas palabras a Rock, esperando que en el futuro puedan ser amigos una vez más. A medio año de los Óscar, se revela que Will Smith producirá Brilliance junto con Paramount y su compañía Westbrook Studios; estará basada en la novela homónima y será dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy. Aunque no está confirmado, IndieWire espera que el propia actor sea elegido como la estrella principal. La historia se centra en Nick Cooper, un agente federal que se encarga de perseguir a los miembros de un 1% de la población conocidos como “anormales” o “brillantes”, quienes son capaces de ver el futuro, entre otros poderes. No obstante, resulta que Cooper y su hija forman parte de este exclusivo segmento, por lo que el protagonista tendrá que tomar complicadas decisiones mientras se las arregla para frustrar una guerra civil. Uno de los siguientes proyectos de Will Smith era la secuela de Soy Leyenda, película de 2007 que gozó de gran éxito entre el público y que destaca como uno de los trabajos más reconocidos del actor. La noticias de una nueva entrega se anunciaron en febrero y ahora los fans se preguntan de qué manera se desarrollará la historia teniendo en cuenta las circunstancias por las que pasa el actor. Smith y Michael B. Jordan estaban proyectados para trabajar como productores ejecutivos, y de hecho, fue este último quien convenció a Will de avanzar con la idea. Cabe mencionar que la novela original de Soy Leyenda no tiene una segunda parte, por lo que se trataba de algo completamente original. Tal vez nunca lo sepamos. Otro título reciente en el que Will Smith participa como productor es Bel-Air, reboot de la clásica sit-com noventera en la que tenemos a un elenco completamente nuevo. La primera temporada de la serie ya se emitió en Peacock y todos sus capítulos se encuentran disponibles ahí; aunque las críticas resultaron ser bastante mixtas, ya se está esperando una segunda temporada para 2023.