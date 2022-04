Will Smith entra a una clínica de rehabilitación por estrés después de los Oscar 2022. Will Smith y Chris Rock fueron los encargados de robarse las miradas en los Premios Oscar, pero no por algo positivo. El protagonista de “El Príncipe de Bell Air” le soltó una cachetada durante la ceremonia, situación que le traería una serie de problemas en los últimos días. Ahora se habla que el estadounidense ingresó a una clínica para tratar el estrés. En los últimos días, Will renunció a su membrecía de la Academia. Posteriormente se canceló un proyecto con Netflix y con Sony. Pero eso no es todo, ya que ahora se dice que el actor se tomará un tiempo fuera de los reflectores en una lujosa clínica para tratar el estrés que se generó post la bofetada. De acuerdo con información de The Sun, una fuente cerca al actor le habría explicado que el impacto que le presentó en la parte mental le ha afectado mucho al ganador del premio a mejor actor en la última gala. Uno de sus más grandes miedos es que le puedan quitar el premio obtenido esa misma noche.