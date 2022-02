Trucos para lograr que tu maquillaje se aplique mejor en la piel

No prescindas nunca de la hidratación

Aunque para conseguir un efecto invisible no es mala idea mezclar tu crema hidratante con la base de maquillaje: hay que darle la importancia que se merece al tratamiento. Por eso, y aunque decidas llevar a cabo el truco de mezclar hidratante con tu base, previamente debes tratar la piel solo con la crema que uses habitualmente.

Utiliza pre-base y haz esto

Aunque quieras un resultado híper ligero que haga entender que apenas llevas maquillaje, no debes prescindir del uso de una prebase o primer. Sin embargo, si es un producto de textura untuosa (o en aceite) puedes poner en práctica el truco de mezclarlo con la base para que el resultado sea más jugoso y más ligero.

¿Es mejor aplicar la base con los dedos, con brocha o esponja?

Aunque esto es cuestión de gustos, aplicarla con los dedos te permite modular la intensidad y controlar la cantidad de producto que aplicas. La mejor manera de lograr un efecto second skin es utilizando muy poca cantidad de producto y trabajándolo con una brocha creando un velo encima de nuestra piel.

El truco de la brocha (que no toca la piel)

A la hora de extender la base con la brocha debes intentar llevar a cabo movimientos de vaivén, moviendo rápida y ligeramente la brocha casi sin tocar la piel. He aquí el quid de la cuestión: para que la base quede natural, la brocha apenas debe tocar la piel, solo rozarla para cubrir justo lo que necesitas. No es necesario cubrir todo el rostro. Enfocarnos en las zonas más necesarias ayudará a que se mantenga un aspecto real de la piel. Y una cosa más: empieza siempre desde el centro del rostro siguiendo hacia el exterior.

Aplica la base solo donde lo necesitas

Es uno de los mejores trucos para que parezca una segunda piel. «Utiliza la base solo en las zonas necesarias, por ejemplo en la zona de las mejillas, del mentón, aletas de la nariz e incluso ojeras. Y deja libre frente y laterales (siempre y cuando no lo necesites). Esto ayuda a mantener un equilibrio para que luzca más natural.

Y justo después…

Vaporiza agua termal o un fijador de maquillaje para que se asiente mejor la base y se funda con tu piel.

¿Polvos compactos? Sí, pero solo si los aplicas así

Puede que aplicar polvos compactos te parezca contradictorio si el objetivo es que parezca que no llevas maquillaje, pero estos son útiles para sellar y rebajar el brillo en ciertas zonas. Para hacerlo, se recomienda utilizar una brocha no muy compacta que ayudará a depositar la cantidad necesaria y a no sobrecargar la piel.

Fuente. vidasana.sv