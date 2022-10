Tribunal Europeo se niega a reabrir el caso del supuesto hijo no reconocido de Julio Iglesias. Javier Sánchez Santos presentó el junio pasado un recurso en defensa de la causa de filiación que él sostiene, en la que reclama ser hijo del cantante Julio Iglesias, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo (Francia). Llegó al tribunal europeo la demanda porque esta causa judicial, que inició en 2019 en los tribunales valencianos, concluyó el pasado marzo al rechazar el Constitucional el recurso planteado por este supuesto hijo de Julio Iglesias para que se reconociera la paternidad del cantante, al considerar que se trata de «cosa ya juzgada». Sin embargo, ha sido un nuevo revés para el reclamante. Según ha comunicado el Bufete Osuna, que representa al supuesto hijo, el TEDH acaba de decir que no se puede reabrir el caso de la paternidad de Julio Iglesias. Según el bufete es «un pronunciamiento sorprendente y en contra de su criterio, ya que más de 15 sentencias del Tribunal de Estrasburgo defienden que la verdad genética está por encima de la cosa juzgada y otras cuestiones formales». Eso sí, el Tribunal no se ha manifestado si Javier es hijo o no del cantante. Por lo pronto, el supuesto hijo y su abogado no se van a rendir y van a «emplear otras vías» para seguir defendiendo que Javier es hijo de Julio Iglesias. Así, van a plantear un recurso ante la ONU, presentarán demandas contra los otros hijos de Julio Iglesias fuera de España, pondrán en conocimiento de la OMS la disfunción entre genética y justicia y potenciarán la figura de un mediador. El supuesto hijo del cantante cuenta con un informe genético que establece el vínculo familiar, un informe basado en una prueba que consiguió un detective privado en Estados Unidos, tras recoger un objeto abandonado por Julio José Iglesias Preysler (hijo reconocido de Julio Iglesias) y que determinó que entre ambos existe un vínculo genético del 99%.