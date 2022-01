Skechers lanza en Panamá su colección para el verano

Panamá. Con la llegada de la temporada de verano, no hay duda que las sandalias son el estilo ideal para disfrutar de estos días frescos y cálidos, ya sea que estés pasando una mañana en la playa o disfrutando de una tarde en el parque.

A continuación, presentamos los modelos más buscados para hombres y mujeres. Estos modelos sin duda te darán el confort que necesitas en cada pisada, y cuentan con un diseño ideal para las temperaturas de Panamá.

PARA MUJERES

Skechers GOwalk Arch Fit – Weekender

Para caminar con comodidad durante los días cálidos de verano, las sandalias Skechers GOwalk Arch Fit – Weekender cuentan con una parte superior de malla tejida y una plantilla contorneada Arch Fit de apoyo que brinda soporte en el arco plantar y una amortiguación ULTRA GO liviana y receptiva.

Skechers Reggae Slim – Staycation

Las sandalias Skechers Reggae Slim – Staycation serán tu prenda básica y perfecta en esta temporada. Este es un estilo que se adapta con tiras, cuenta con una parte superior de piel sintética y tela con un detalle de estampado geométrico y una cómoda plantilla acolchada de espuma viscoelástica.

SKECHERS Cali Pop Ups – Femme Glam

Sigue brillando con tu estilo veraniego y el confort de la sandalia SKECHERS Cali Pop Ups – Femme Glam. La parte superior cuenta con detalles de pedrería brillante en toda la superficie en una casual sandalia con entresuela ligera que absorbe los golpes.

Skechers On the GO Flex – Honeymoon

Disfruta de un estilo de tendencia y una comodidad superior muy flexible con la Skechers On the GO Flex – Honeymoon. El modelo cuenta con la parte superior de tejido liso y suave en una sandalia cómoda y casual con plantilla Goga Mat® y media suela moldeada con amortiguación ULTRA GO™.

PARA HOMBRES

Skechers Relaxed Fit®: Sargo – Point Vista

La comodidad de apoyo es muy útil durante los días de clima cálido en Skechers Relaxed Fit®: Sargo – Point Vista. Esta sandalia de dedo casual presenta una parte superior de tela de malla con una plantilla acolchada Luxe Foam® contorneada.

SKECHERS Elite Flex – Trevera

Disfruta el día con la sandalia SKECHERS Elite Flex – Trevera. Parte superior sintética lisa en un cómodo diseño de sandalia deslizante deportiva ajustable de una banda. Entresuela de confort altamente flexible con diseño Elite Flex.

Skechers GOwalk 5- Astonished

Camina con una comodidad increíble usando Foamies: Skechers GOwalk 5 – Astonished. Este zueco sin cordones esculpido perforado presenta una parte superior de EVA flexible con un talón convertible, entresuela acolchada ULTRA GO® liviana.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe