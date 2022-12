Silvia Pinal asegura que Luis Miguel «debería tener mucho agradecimiento» con su familia. Visiblemente repuesta de salud, Silvia Pinal opinó sobre el regreso a los escenarios de Luis Miguel, con quien se encuentra molesta por las actitudes que ha tenido con su familia. Durante una reciente entrevista con «Venga la Alegria», la actriz de 91 años fue cuestionada sobre el papá de su bisnieta Michelle Salas, Luis Miguel, quien se encuentra alistando su regreso a la música. «No, no me gusta cómo se ha portado con nosotros, porque soy yo y mis hijos, y no es justo porque él debería tener mucho agradecimiento para nosotros que somos gente que vale mucho» aseguró la actriz con rostro serio. A diferencia de su divertida reacción cuando descubrió que Stephanie Salas y Humberto Zurita eran novios, esta ocasión la primera actriz del cine mexicano se mostró con cierto enojo y finalizó su comentario: «A él lo hemos querido mucho y tratado muy bien». Aunque doña Silvia no detalló los motivos de su enojo, no es un secreto que la serie de Luis Miguel, protagonizada por Diego Boneta, no fue del agrado de las integrantes de la dinastía Pinal. Después de hablar sobre el ‘Sol’ de México, Silvia Pinal aseguró que se encontraba en perfecto estado de salud y ya piensa en regresar al teatro, además de enviar un mensaje a Michelle Salas: «Sabe cuando habla, yo no la busco nunca, cuando es el día ella se presenta y es que ya sabe que ahí tiene mamá o tiene papá o tiene dinero o tiene lo que necesite». La noticia del regreso musical de Luis Miguel cobró fuerza cuando el conductor y actor Jorge “El Burro” Van Rankin confirmó en octubre que su amigo se encuentra listo para regresar a los escenarios: «No lo he visto pero sé que grabó un disco, va a regresar con un disco espectacular». Han pasado 5 años desde que ‘Luis Mi’ estrenó música, su último lanzamiento fue el disco «México por siempre» en 2017, por lo que sus millones de fans, entre los que ya no se encuentra Silvia Pinal, lo esperan ansiosos.