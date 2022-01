Remesas familiares y un buen manejo de la pandemia ayudan a rápida recuperación económica del país, destaca FMI

El Salvador. El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló en su último informe sobre El Salvador, que el país se está recuperando rápidamente, pese a que la pandemia interrumpió por diez años el crecimiento económico de los pueblos.

Según el organismo internacional, la economía de El Salvador crece gracias a las remesas de salvadoreños en el exterior, y a la gestión del gobierno sobre el covid-19.

«La pandemia interrumpió diez años de crecimiento, pero El Salvador se está recuperando rápidamente. Una demanda externa robusta, remesas resistentes y una gestión sólida de la pandemia, con la ayuda de un desembolso bajo el Instrumento de Financiamiento Rápido (RFI)», son los factores que fortalecen la economía nacional, afirmó el FMI.

«El Gobierno salvadoreño ha llevado a cabo medidas para poder controlar la pandemia y, como resultado, El Salvador tiene una de las tasas menores de infecciones de COVID-19 en la región, y la economía está creciendo nuevamente», dijo este viernes la jefa de misión del FMI en el país, Alina Carare.

En conferencia de prensa, Carare fue consultada sobre la implementación del bitcóin en el país, y reconoció que la criptomoneda ayuda a la inclusión financiera de los salvadoreños aunque señaló la volatilidad del criptoactivo.

«En cuanto a los bitcoines, acordamos que debe haber inclusión financiera. Para ello, las tecnologías de la información y pagos tecnológicos con la billetera electrónica Chivo pueden tener un rol», manifestó.

IMF Executive Board commends El Salvador 🇸🇻 authorities for their timely & effective management of the pandemic. The IMF projects the economy to grow 3.2% this year. https://t.co/SXTn62xvNR pic.twitter.com/NdOYpQjOrH

— IMF (@IMFNews) January 29, 2022

En el mismo sentido, señaló que la billetera virtual habilitada por el Gobierno ha significado un beneficio para los ciudadanos que anteriormente no estaban bancarizados, con la funcionalidad que tiene de almacenar fondos en dólares y criptomonedas.

«Dijimos en el informe que tener una billetera digital que permita que las personas lleven a cabo medios digitales de pago y que ahorren y que mantengan sus ahorros ahí, especialmente en dólares estadounidenses, podría significar beneficios para la economía y para el crecimiento del país», agregó.

Por otra parte, el Banco Central de Reserva (BCR) detalló que a diciembre de 2021, un total de $44 millones en envíos del exterior habían sido recibidos mediante la Chivo Wallet, sin comisiones aplicadas a la transacción.

La jefa de misión del FMI para el país aseguró que el multilateral continúa en un «diálogo franco y abierto» con las autoridades salvadoreñas sobre un Acuerdo de Servicio Ampliado (EFF, por sus siglas en inglés), que se extendería por tres años, y que incluye un financiamiento por $1,300 millones.

«Comenzamos las negociaciones en abril y continuamos el diálogo con las autoridades. El gobierno indicó la intención de continuar las conversaciones para un acuerdo con el Fondo», puntualizó.

Fuente: La Página.