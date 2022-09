Presidente Nayib Bukele en Fox News: “Nos encaminamos a ser el país más seguro en todo el continente americano”

El Salvador. El destacado periodista ganador de un premio Emmy, Tucker Carlson, entrevistó esta noche al Presidente Nayib Bukele en Fox News. El Mandatario explicó que cada país tiene sus problemas y que El Salvador no solo se centra en el problema de inseguridad, también en salud y educación.

El mandatario, señaló que muchos países de Latinoamérica tienen problemas con estructuras criminales. Sin embargo, El Salvador trabaja para combatir las pandillas.

“Éramos el país con más asesinatos y el más inseguro para vivir. Ahora nos encaminamos en ser el país más seguro en todo el continente americano”, afirmó el jefe de estado salvadoreño.

El periodista Tucker Carlson reconoció el trabajo en seguridad del Presidente Bukele: “A mí me parece que usted, Presidente Nayib Bukele ha reducido la tasa de homicidios en su país, no entiendo por qué otros países no lo han llamado para que les ayude”, expresó con admiración el entrevistador.

“De todos los países del mundo que pueden criticar, Estados Unidos ha escogido a El Salvador para criticar”, manifestó también el periodista en alusión a comentarios hechos por funcionarios estadounidenses.

Tucker Carlson visitó El Salvador hace un tiempo para entrevistar al Presidente Bukele y hablar sobre el avance que hasta ese momento tenía El Salvador en cuanto a seguridad y reducción de crímenes. Ahora los avances son mucho más notorios y conversó sobre ello con el Presidente.

Fuente: La Página.