“No más narcotráfico ni crimen organizado” en Honduras, dice Xiomara Castro

Honduras. La nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, afirmó este jueves que la refundación del país centroamericano comienza por el restablecimiento del respeto al ser humano y se compometicó con «no más narcotráfico, ni crimen organizado».

«La refundación de Honduras comienza por el restablecimiento al respeto del ser humano, la inviolabilidad de la vida, la seguridad de los ciudadanos, no más escuadrones de la muerte, no más silencio ante los feminicidios, nos más sicariato, no más narcotráfico ni crimen organizado», subrayó Castro en su primer discurso como mandataria.

Agregó que refundar Honduras es «una misión de patria», que «no solo llamará a cuentas a aquellos que han sido responsables de que la imagen de nuestro país ande por los suelos, si no que estamos comprometidos con nuestra propuesta del socialismo democrático, a sentar las bases de combate frontal a la corrupción, para que estos hechos que nos han avergonzado jamás vuelvan a repetirse».

Fuente: EFE