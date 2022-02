«No intentes controlar algo que no puedes»: Bukele increpa a EE.UU. por el bitcóin y le recuerda que El Salvador no es su patio trasero

El Salvador es un país soberano y no una colonia de EE.UU., que no tiene derecho a entrometerse en sus asuntos internos, recordó el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en respuesta a un proyecto de ley presentado por un grupo de senadores estadounidenses que busca «mitigar los riesgos de la adopción del bitcóin» como moneda legal en la nación centroamericana.

«No tienes ninguna jurisdicción sobre una nación soberana e independiente. No somos tu colonia, tu patio trasero o tu patio delantero. Manténganse al margen de nuestros asuntos internos. No intentes controlar algo que no puedes controlar», escribió Bukele este miércoles en Twitter, donde etiquetó a los referidos legisladores norteamericanos como ‘boomers’, un término utilizado para referirse a la generación nacida inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial.

El mencionado proyecto de ley, que se dio a conocer este 16 de febrero, pide al Departamento de Estado de EE.UU. elaborar un informe sobre la «gobernabilidad democrática» en El Salvador, en particular acerca de la decisión de ese país de adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, y un plan para mitigar los «riesgos potenciales para el sistema financiero» estadounidense.

¿El bitcóin debilita la política de sanciones de EE.UU.?

La adopción del bitcóin como moneda de curso legal «plantea preocupaciones importantes sobre la estabilidad económica y la integridad financiera de un vulnerable socio comercial de EE.UU. en Centroamérica», y tiene además el «potencial de debilitar la política de sanciones de Washington, fortaleciendo a actores malignos como China y grupos criminales organizados», argumentaron los impulsores del borrador.

Si Washington «desea combatir el lavado de dinero y preservar el papel del dólar como moneda de reserva mundial, tenemos que abordar este problema», concluyeron.

Poco después Bukele hizo otra publicación, incluyendo unas declaraciones del presidente estadounidense, Joe Biden, quien este martes dijo, refiriéndose a la crisis en Ucrania, que las «naciones tienen derecho a la soberanía y la integridad territorial», así como «tienen la libertad de elegir su propio camino». El mandatario latinoamericano preguntó si esas afirmaciones de soberanía y libertad incluyen a El Salvador.

La nación centroamericana se convirtió en septiembre del 2021 en la primera del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, desafiando la desaprobación del Fondo Monetario Internacional.

Fuente: RT.