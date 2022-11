Nicaragua participó en el cierre de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas, COP 27, la cual se desarrolló del 4 al 20 de noviembre del 2022, en Sharm-el-Sheikh, Egipto, extendiéndose dos días de lo previsto.

Los principales resultados son los siguientes:

1. Financiamiento

Los países desarrollados continúan sin cumplir sus compromisos en movilizar US$100 mil millones anuales. No obstante, se incrementó el financiamiento en el Fondo de Adaptación por un total de US$230 millones, Fondo Especial para el Cambio Climático US$ 35,0 millones y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) por US$ 5,330 mil millones, lo que permitirá aumentar las acciones climáticas en los países en desarrollo.

También, se anunciaron importantes contribuciones financieras por los gobiernos de Bélgica, Alemania, Noruega, Corea, Federación Rusa, España, Suecia y la Unión Europea, en el marco de las relaciones bilaterales, regionales y multilaterales para apoyar la creación de capacidades y la transferencia tecnológica en países particularmente sensibles a los impactos del Cambio Climático.

2. Pérdidas y Daños por cambio climático

Se decidió la creación de un nuevo fondo para responder financieramente a las Pérdidas y Daños en países particularmente sensibles a los impactos del cambio climático.

Por lo anterior, se estableció un Comité de Transición (CT) con el objetivo de definir los mecanismos operativos del Fondo de Pérdidas y Daños, el cual deberá presentarse para aprobación en la próxima COP-28 en el 2023. La región de Latinoamérica podrá tener tres representantes en el CT.

3. Reducción de Emisiones (Mitigación)

Se reconoció la necesidad de actuar rápidamente para evitar incrementos de temperaturas de 1.5 grados Celsius, instando a los países desarrollados a cumplir sus metas de reducciones de Gases Efecto Invernadero en 43% en relación con los niveles de emisiones del 2019.

4. Nicaragua es respaldada por América Latina y Caribe

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) recibió el respaldo de los países de América Latina y el Caribe (GRULAC) para que Nicaragua a través del Cro. Javier Gutiérrez, secretario de Cambio Climático de la Presidencia y viceministro del MARENA continúe en su cargo de vicepresidente de la COP-27 y miembro del Comité Permanente de Finanzas de la ONU-Cambio Climático.

¿Qué es la COP 27?

La Conferencia de las Partes (COP27) tiene el objetivo de aprobar decisiones para implementar acciones globales que reduzcan los impactos del cambio climático, es testigo de una amplia participación internacional de todo el mundo, con la participación de más de 120 líderes estatales, con la presencia de representantes de alrededor de 197 países, incluidos más de 65 mil participantes de todo el mundo, y decenas de organizaciones internacionales y regionales.

Fuente: El19.