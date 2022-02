Nayib Bukele: “La administración de Biden está perdiendo toda la credibilidad que le queda”

El Salvador. El Presidente, Nayib Bukele, fue categórico en decir que la administración del mandatario estadounidense, Joe Biden, está perdiendo la credibilidad que le queda, luego que se hiciera público, a través de medios de comunicación, que el equipo de inteligencia de Estados Unidos supuestamente recibe información sobre órdenes a los comandos rusos para ataque a Ucrania.

Según la información brindada por el país norteamericano, los comandantes recibirían “4 órdenes de ataque a la semana”, Bukele puso en duda estas declaraciones, que además detallaban que junto a esto iba supuesta orden que no sucedió, el mandatario lo calificó de una “estrategia extraña”.

“¿Estos ‘comandantes’ reciben 4 órdenes de ataque a la semana? La administración Biden está perdiendo toda la credibilidad que le queda. Y todavía, una nueva supuesta orden que no sucedió. Estrategia extraña”, cuestionó el Jefe de Estado.

Las declaraciones del Presidente Bukele, surgen por un reportaje de una cadena internacional de televisión, que cita: “Estados Unidos tiene inteligencia que indica que se han enviado órdenes a los comandantes rusos para proceder con un ataque contra Ucrania, según tres fuentes”.

La situación entre Rusia y Ucrania aún se mantiene en una encrucijada por la entrada de este último a la OTAN, y que este organismo esté en desacuerdo con que Rusia haya colocado agentes militares dentro de su propio territorio con motivos de protección, según ha explicado el mandatario de esta nación, Vladimir Putin.

These “commanders” are getting 4 attack orders a week?

The Biden administration is loosing all the credibility it has left.

And yet, a new supposed order that didn’t happen.

Weird strategy. https://t.co/1PZMiOQTAT

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) February 21, 2022

Fuente: La Página.