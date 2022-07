Kevin Spacey se declaró no culpable de cargos de agresión sexual en Londres. El actor estadounidense Kevin Spacey se declaró este jueves no culpable ante un tribunal británico de los cinco delitos sexuales que se lo imputan, presuntamente cometidos contra tres hombres entre 2005 y 2013 en el Reino Unido. Spacey, que había sido acusado formalmente el pasado 13 de junio, compareció ante el tribunal penal de Old Bailey, en el centro de Londres, en medio de una gran atención mediática. El actor, ganador de dos Oscar por “Los sospechosos de siempre” (1995) y “American beauty” (1999), ya había comparecido el pasado 16 de junio ante la Corte de Magistrados de Westminster (Londres), que decidió dejarle en libertad hasta la vista judicial de hoy. Scotland Yard inició una investigación tras recibir denuncias contra el actor por presuntas agresiones que habrían sido en parte cometidas en el barrio londinense de Lambeth. Allí se encuentra el célebre teatro Old Vic, del que Spacey fue director artístico entre 2004 y 2015, y que había lanzado una investigación interna tras recibir denuncias de miembros de su personal a raíz del estallido del movimiento #MeToo.