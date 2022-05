Hoteles City Express prevé recuperarse en 2023; se enfoca en nuevos mercados

México. Hoteles City Express emprendió un plan para explorar nuevos mercados como el de placer, que no estaba propiamente en su cartera, para reinventarse y sortear los efectos negativos de la pandemia de COVID, durante 2020 y 2021. Y “será en 2023 cuando llegue la recuperación y crecimiento”, dijo Luis Barrios, presidente y director general de la cadena hotelera que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores.

“En los últimos dos años hemos tenido que aguantar y reinventarnos. Ahora tenemos que consolidarnos financieramente”, los retos que causó la pandemia fue buscar alternativas, no solo para City, sino para la hotelería en general, llegar a otros mercados y ofrecer distintos servicios, agregó.

“La ocupación nuestra se dio por buscar nuevos mercados como el turismo de placer nacional, que no teníamos en nuestra cartera normal. El foco era negocios. Incluso, tuvimos que ajustar servicios porque de pronto recibimos familias y eso implicaba mayores recursos. También fuimos por el segmento de turismo médico, no propiamente por la pandemia, sino viajeros que se hospedan pro tratamientos médicos. Atendimos el turismo carretero; es decir otros segmentos que no teníamos”, explicó Barrios Sánchez.

En el marco del 40 Aniversario de Hoteles City Express, Luis Barrios afirmó que “el crecimiento que vemos será de forma distinta a la antes planteada: vendiendo por diferentes canales y con segmentos de mercado nuevos, como los nómadas digitales”, y agregó sobre este tema, que la cadena tiene un acuerdo con una aplicación que ofrece hospedaje por horas en algunos hoteles, “porque el viajero ahora busca nuevas experiencias”, añadió.

Los nómadas digitales son los profesionales del futuro. Para las siguientes generaciones, el estilo de vida tendrá todo el sentido del mundo y se espera que este mercado crezca exponencialmente en las próximas décadas, señala City.

La pandemia causó también la pausa en proyectos que se desarrollaban y/o aperturas, como el caso de City Express Monterrey Universidad, que a pesar de que está construido y listo para brindar el servicio de hospedaje, no iniciará operaciones.

El presidente y director general de Hoteles City Express, dijo que esta decisión es parte del plan de desarrollo que la compañía optó por diferirlo hasta en tanto tener mayor claridad de las circunstancias macroeconómicas, como medida de contención para mantener la solvencia y liquidez de la compañía.

En la misma situación los hoteles City Express Plus Guadalajara Providencia y City Express Plus Mérida Siglo XXI. Esos tres establecimientos podrían ser puestos en marcha al día de hoy, con una inversión total de alrededor de 70 millones de pesos, y los cuales agregarían más de 400 cuartos como activos en operación, dijo el directivo. Sin embargo, reiteró: “la apertura de dichos hoteles dependerá de la recuperación y la evolución del flujo de efectivo de la compañía”.

Barrios indicó que la etapa de recuperación en 2021 y este 2022 no fue pareja en las distintas zonas del país, toda vez que los destinos de sol y playa, fueron los primeros y con mayor reactivación; mientras que se presentó un rezago en ciudades como Guadalajara, Monterrey y CDM, también por ser imagen de la pandemia en su momento, contrario a Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta. Ayudado esto por el mercado extranjero que entró a México, por motivo del cierre de otras partes del mundo como Europa. “El hecho de que nuestro país mantuviera abiertas sus fronteras ayudo mucho”.

“Cerramos el trimestre con $1,817.8 millones de pesos en construcciones en proceso. Conforme vayan mejorando la ocupación y el flujo de efectivo de la compañía podríamos optar por pasar tres hoteles a hoteles en operación… y mejorarían nuestros flujos de efectivo a largo plazo”, dijo Barrios.

La empresa tiene en proceso de construcción el hotel City Express Plus Monterrey Centro, de 136 habitaciones, y cuya apertura está programada para el tercer trimestre del año en curso. Actualmente, opera seis establecimientos, como City Express Plus, de los cuales dos son: Monterrey Nuevo Sur y Monterrey Galerías, y como City Express tiene cuatro: Monterrey Santa Catarina, Monterrey Norte, Monterrey Aeropuerto y Monterrey Lindavista.

El City Express Monterrey Universidad cuenta con 149 cuartos y está ubicado a la altura de la Estación Regina del Metro.

Barrios adelantó que la empresa no iniciará obra nueva hasta alcanzar una razón de apalancamiento deuda neta/EBITDA de 3.5X.

Hoteles City Express cuenta con un inventario hotelero de 152 hoteles con presencia en 30 estados y más de 70 ciudades en México, así como cuatro hoteles en Colombia, uno en Costa Rica y otro más en Chile.

Fuente: Inversión Turística.