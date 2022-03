Haz que tu perfume dure más tiempo en tu piel

Si existe un producto de belleza esencial en la vida de las personas es el perfume. Además de que pueden brindar aromas irresistibles, cada fragancia evoca recuerdos y nos llevan de vuelta a momentos inolvidables, también nos ayudan a representar nuestra esencia y personalidad. Los perfumes son perfectos para experimentar y cambiar nuestro ánimo al instante y podría decirse que son un sello personal, con el que nos sentimos identificadas/os y con el que los demás nos identifican.

Aquí te compartimos algunos infalibles tips para que tu perfume dure más tiempo en tu piel y aumente tu confianza:

1. Rocíalo en los puntos clave

No necesitas echarte encima medio frasco de tu perfume para potenciar su efecto, simplemente necesitas aplicar un poco de tu fragancia en algunas áreas clave de tu cuerpo. ¿Cuáles son? De acuerdo con Gabriela Flores, experta en perfumería y Brand Manager de Carlo Corinto ¡debes rociarlo en los puntos de pulso!

La especialista recomienda rociar un poco de tu perfume en las zonas donde puedas sentir más tu pulsación: las muñecas, el cuello y detrás de las orejas. Estas son las partes más cálidas del cuerpo, por lo que son capaces de potenciar los aromas al máximo, por lo que este es uno de los mejores tips para que tu perfume dure más tiempo en tu piel.

Otras partes del cuerpo que funcionan si quieres intensificar (aún más) el olor son: la parte interna de los codos y rodillas y los tobillos.

2. Conserva tus perfumes a una temperatura adecuada

Por supuesto que algo que todos deseamos que nuestros perfumes duren por el mayor tiempo posible en las mejores condiciones. Por ello, algunos de los tips más especiales que nos dio Gabriela fue nunca dejar las fragancias un lugar donde reciban mucha luz y calor, tampoco en espacios húmedos o en otros muy fríos (aunque algunas personas acostumbren guardarlos en el refrigerador, este es un GRAN ERROR). De lo contrario, se alterarán las propiedades de tu perfume y conservarán ese aroma que tanto te gusta por menos tiempo.

«Los perfumes deben guardarse en un lugar, fresco, seco y a temperatura ambiente porque cualquier temperatura extrema puede provocar que se rompan las notas olfativas y se alteren las moléculas de la fragancia», apunta Gabriela y agrega que es básico que el perfume siempre permanezca tapado.

3. Aplícalo en el mejor momento del día

¿Cuál es ese momento ideal para aplicarlo? ¡Al salir de bañarte! ¿La razón? Tus poros seguirán abiertos y el aroma penetrará mejor en ellos (y alargará su duración).

4. Evita frotarlo

Y es que al frotarlo (especialmente entre tus puños) generas fricción y esto puede hacer que percibas más notas de la fragancia en pocos segundos, pero también hará que su olor se vaya rápidamente de tu piel.

5. ¡Huméctate!

Aplicar crema en tu piel (especialmente en los puntos de calor y pulsión, o en donde aplicarás tu perfume) te ayudará a que tu perfume se quede por mucho tiempo más en tu cuerpo.

Tip: es un hecho que las fragancias permanecen más tiempo en la piel cuando no está reseca, así que otro truco que funciona es buscar una crema o shower gel de la misma línea o que tenga, al menos, algunos o los mismos ingredientes de tu perfume.

6. No reapliques constantemente tu perfume

«No porque tú ya no percibas el aroma, significa que ya no hueles y que los demás ya no lo perciben», nos aclaró también la experta de Carlo Corinto. Ella nos puso como ejemplo la forma en que percibimos el olor a café al entrar a una cafetería pero, después de unos minutos, dejamos de detectarlo. Esto no significa que este lugar haya dejado de oler así, sino que nuestra nariz ya se acostumbró al aroma y ya no lo percibe de manera tan intensa ¡y lo mismo ocurre con tus perfumes!

Así es que ahora entenderás mejor por qué es otro ERROR reaplicarlo con frecuencia, pues no permites que el aroma evolucione (y que sigan surgiendo sus notas de cuerpo y de fondo).

Finalmente, Gabriela explicó que el sudor, nuestra dieta y medicación del momento y ph personal hace que la misma fragancia huela distinto entre las personas a lo largo del día.

Fuente. vidasana.sv