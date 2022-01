Estrategias de prevención logran el 78% de inmunización contra la Covid-19

Nicaragua. La Vicepresidenta de Nicaragua, Compañera Rosario Murillo, informó a las familias que la vacunación voluntaria contra la Covid-19 avanza en un 78% de la población total, gracias a las estrategias de prevención e inmunización por parte del Gobierno Central y el Ministerio de Salud.

“Gracias a Dios de la población de 2 años a más vacunada, casi 5 millones de personas protegidas con las vacunas y protegiéndonos todos, todos los días aplicando las vacunas que conocemos, cuidándonos, no solo es la vacuna, vemos los países llamados desarrollados o desarrollados donde han aplicado tres, cuatro rondas de vacunas y los contagios se multiplican probablemente, probablemente bueno, mejor no hablar de las realidades que no conocemos porque no estamos allí, que conocemos porque leemos, porque vemos en la televisión, porque hemos estado allí en otros tiempos pero lo que se ve en los medios es que a pesar de todas esas rondas de vacunación, los contagios se multiplican por centenares de miles todos los días, eso es lo impresionante, Dios proteja a las personas a las familias en todo el mundo para que en esta otra etapa de Covid y las que lleguen, salgamos adelante con vida, fortaleciendo la vida”, mencionó.

De igual manera, la Compañera Rosario informó del «trabajo continuo y la atención de clínicas, consultas externas inaugurándose mañana jueves en Las Minas, 20 millones de inversión con fondos propios, clínica médica previsional «María Cristina Rugama» inaugurando la nueva consulta externa, también tenemos Hospital en Mi Comunidad, Ferias de Salud, en todas partes, recordemos que teníamos más de 950 ferias anunciadas para esta semana».

«Nos cuentan los compañeros, secretarios políticos de los preparativos que se hacen en aquellos municipios donde las fiestas tradicionales son en grande, Acoyapa celebra sus fiestas como Diriamba, San Sebastián con luz, vigor, gloria, color, amores en grande», añadió.

«Tenemos también calle y caminos inaugurándose en distintos municipios, Saneamiento en Chinandega, nos informa el Compañero Erving Barreda, los bonos que ayer mencionamos que se preparan para cerdas entregadas, cerdas reproductoras a mujeres a jóvenes y a familias reproductoras en este primer cuatrimestre, estamos planificando en detalles en todos los ámbitos, el primer cuatrimestre del año, bonos de gallinas ponedoras que también mencionamos el día de ayer, estamos hablando de 20 mil bonos entregados a familias productoras».

Fuente: El19.