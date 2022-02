‘El padrino’: Marlon Brando no se aprendía los guiones

«El padrin»: Marlon Brando no se aprendía los guiones. Este año se cumplen 50 años desde el estreno de ‘El padrino’, uno de los títulos legendarios de la historia del cine. A pesar de que los años que han pasado desde su rodaje, la película de Francis Ford Coppola nos sigue dando sorpresas y detalles sobre su rodaje. El rodaje de ‘El padrino’ estuvo lleno de curiosidades, improvisaciones y más de un problema entre actores. Para recordar esta legendaria película, unas de las curiosidades sobre su producción fue que Marlon Brando no se aprendía los guiones. Marlon Brando era conocido en Hollywood por no estudiarse ningún guión. En su lugar, leyó sus líneas de tarjetas tras las cámaras, ya que pensaba que la manera de conseguir una interpretación más sincera era utilizar una toma sin ensayos donde directamente decía sus frases por primera vez.