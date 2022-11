Dell Technologies fortalece la resistencia cibernética

Dell Technologies amplía su liderazgo en el sector en dispositivos y software de protección de datos para ayudar a los clientes a proteger sus datos en las instalaciones, en nubes públicas y en el edge.

El dispositivo Dell PowerProtect Data Manager lidera una serie de avances para la protección de datos en varias nubes que son fáciles de usar y consumir. La innovación de Dell en la seguridad operacional y la resistencia impulsada por la IA acelera la adopción de arquitecturas Zero Trust, lo que ayuda a proteger a las organizaciones de la creciente amenaza de los ataques cibernéticos.

Las nuevas soluciones ayudan a abordar los desafíos cada vez mayores para la protección de datos que enfrentan las organizaciones. Según la encuesta del Índice global de protección de datos (GDPI) de Dell de 2022, las organizaciones han experimentado mayores niveles de desastres naturales y modernos que en años anteriores, lo que resultó en una mayor pérdida de datos, tiempo de inactividad y costos de recuperación. El año pasado, los ataques cibernéticos representaron el 48% del total de desastres (frente al 37% en 2021), cifra que superó todas las demás causas de interrupción de datos. La encuesta también reveló que el 85% de las organizaciones que utilizan varios proveedores de protección de datos se benefician al reducir la cantidad de proveedores. Asimismo, reveló que las organizaciones que utilizan un único proveedor de protección de datos incurren en costos un 34% menores en la recuperación de ataques cibernéticos u otros incidentes cibernéticos que aquellas que utilizan varios proveedores.

La encuesta de GDPI concluyó que el 91% de las organizaciones conocen o planean implementar una arquitectura Zero Trust, un modelo de seguridad cibernética que cambia la manera en que las organizaciones abordan la seguridad: de depender únicamente de las defensas perimetrales a una estrategia proactiva que solo permite el tráfico conocido y autorizado en los límites del sistema y las proyecciones de datos. Sin embargo, solo el 23% está implementando un modelo Zero Trust, y el 12% está completamente implementado. Con funciones de seguridad incorporadas, diseñadas en el hardware, el firmware y los puntos de control de seguridad, el enfoque integral de Dell ayuda a las organizaciones a lograr arquitecturas Zero Trust para fortalecer la resistencia cibernética y disminuir la complejidad de la seguridad.

El camino más simple a la protección de datos moderna

Dell continúa brindando innovación para su software de protección de datos, Dell PowerProtect Data Manager, para ayudar a las organizaciones a simplificar sus operaciones de TI y disminuir los riesgos. El software PowerProtect Data Manager aborda la creciente necesidad de resistencia cibernética y admite los principios de Zero Trust con nuevas funcionalidades de seguridad operacional integradas, como la autenticación multifactor, la autorización dual y los controles de acceso basados en funciones.

El dispositivo Dell PowerProtect Data Manager ofrece un camino simple a la adopción de una protección de datos moderna. El sistema inicial es ideal para casos de uso pequeños y medianos con soporte que escala de 12 a 96 terabytes de datos.

El dispositivo ofrece lo siguiente a los clientes:

●Arquitectura moderna definida por software: permite la detección y la protección automatizadas de los activos y ofrece la exclusiva protección de VMware para garantizar la disponibilidad de todas las máquinas virtuales sin interrupción comercial.

●Solución segura y con resistencia cibernética: proporciona un acceso más seguro a funciones restringidas con Administración de Identidad y Acceso a fin de fortalecer la resistencia cibernética.

●Experiencia de usuario simple y unificada: brinda una protección de datos definida por software, lo que facilita su implementación y uso.

“Dell PowerProtect Data Manager simplifica nuestro ambiente de copia de seguridad, lo que nos brinda la agilidad comercial necesaria para proteger nuestros datos a medida que realizamos nuestra transformación digital”, expresó James McNair, vicepresidente y gerente de sistemas distribuidos de Trustmark Bank. “Con el nuevo dispositivo Dell PowerProtect Data Manager, podemos implementar Data Manager de manera más sencilla en toda nuestra infraestructura, lo que nos ayuda a ser más eficientes y a fortalecer nuestra resistencia cibernética”.

Dell amplía la recuperación cibernética para bóvedas de nube pública rápidas y fáciles de implementar

PowerProtect Cyber Recovery para Google Cloud permite a los clientes implementar una bóveda cibernética aislada en Google Cloud para separar y proteger los datos contra ataques cibernéticos con mayor seguridad. A diferencia de las soluciones de copia de seguridad estándar basadas en la nube, el acceso a las interfaces de administración está bloqueado por controles de red y puede requerir credenciales de seguridad independientes y autenticación con múltiples factores para acceder.

Las organizaciones pueden usar su suscripción existente de Google Cloud para comprar PowerProtect Cyber Recovery en Google Cloud Marketplace, y el servicio puede adquirirse directamente de Dell y sus socios de canal.

La nueva oferta es la expansión más reciente de las funcionalidades de recuperación cibernética de Dell para nubes públicas, después de la presentación este año de Dell PowerProtect para Microsoft Azure y CyberSense para Dell PowerProtect Cyber Recovery para AWS.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe