Cuida las manos, sobre todo, si ya tienes más de 50 años

El paso de tiempo se nota mucho más en las manos. Son las primeras en mostrar los signos de la edad. No solo debes preocuparte por tu rostro, el cuidado de las manos es esencial también. Haz que también permanezcan jóvenes.

No hay duda que las manos son las principales afectadas porque solemos llevarlas siempre desprotegidas y las exponemos a muchas agresiones externas.

Sigue estos consejos, así tendrás claro cómo cuidarlas y también cómo llevar una rutina de cuidados adecuada a partir de los 50 años.

Cuidado al lavarlas. Las manos suelen presentar una gran sequedad y es, principalmente por cómo nos las lavamos. Procura hacerlo con jabones suaves syndet y, a poder ser, muy hidratantes, con ingredientes como la glicerina o el aloe vera. No las laves con el detergente de fregar los platos. Ten en la cocina un dosificador con un gel específico y friega siempre con guantes.

Gel hidroalcohólico hidratante. Lo mismo ocurre con el gel y los sprays desinfectantes que usamos a todas horas desde que comenzó la pandemia. Elige aquellos que no sean agresivos y respeten la piel de tus manos.

Usa protector solar. Sí, igual que la piel de la cara, la de las manos está muy expuesta al sol y, como consecuencia, también pueden aparecer manchas y arrugas debido a la acción de los rayos UV. Así que cuando vayas a salir, aplica una crema de manos con FPS.

Hidrátalas. Tantas veces al día como sea necesario, usa cremas que contengan ingredientes como el pantenol, la niacinamida, la glicerina o las ceramidas. Busca aquellas que tengan ingredientes antiedad y antimanchas y ten aún más cuidado los días de frío para evitar la aparición de sabañones.

Hazte una mascarilla casera de vez en cuando. Hay mascarillas específicas de manos, pero hacerla en casa es tan sencillo como aplicar una capa de crema hidratante, otra de vaselina o lanolina y ponernos unos guantes de algodón para dormir.

Cuida de tus uñas. Las uñas también sufren mucho por las agresiones externas y no solo por pintarlas. Usa quitaesmaltes respetuosos que no contengan acetona y aplica un producto reparador para que no se debiliten. Si además aplicas de vez en cuando un aceite a las cutículas, tus uñas te lo agradecerán. Solo tienes que hacerte un masajito en cada uno de los dedos mientras ves tu serie favorita.

