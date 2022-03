¿Cómo elegir la crema correcta para tu piel?

Cremas comerciales, marcas famosas, distintas variantes… EL Dr. Rafael Quezada, médico estético, nos da recomendaciones para tomar la decisión correcta a la hora de invertir en hidratación.

Es común que visitemos una farmacia, un supermercado o casi cualquier otro tipo de tienda, y nos sintamos tentados a comprar una crema corporal, ya sea porque la hemos visto en un comercial de TV o porque alguien la recomendó de boca en boca.

Sin embargo, el que una marca nos suene familiar no debería ser el único parámetro para comprar un producto que finalmente pondremos en nuestra piel.

Según el Dr. Rafael Quezada, el paso fundamental para iniciar el uso de un producto hidratante es conocer nuestro tipo de piel: si es grasa, seca, sensible; la etapa de la vida en la que se encuentra: adolescencia, adulto-joven, pre menopausia, menopausia; y condiciones específicas: acné, rosácea, dermatitis seborreica, y eso lo determinará un médico especialista.

Estos detalles ayudarán a determinar si nuestra hidratación será en gel, crema nutritiva, serum, loción o emulsiones, y si estará integrado con otros activos como glicerina, lanolina, vitamina c, péptidos, entre otros.

“Si no se usa el vehículo adecuado, los principios activos no se absorben y no obtendremos el efecto deseado”, Dr. Rafael Quezada.

Recomendar un producto también dependerá de los hallazgos al examen físico y de las condiciones de estrés (exposición solar, frío, humedad). Además, algunas pieles requieren de hidratación y humectación extra con ingredientes como urea, karité o bálsamo, afirma.

Señala que lo ideal es buscar productos que no contengan colorantes y fragancias, ya que algunas pieles tienden a irritarse. Desde luego, es crucial usar productos dermatológicamente certificados.

Jabones corporales

Estas reglas también aplican para los jabones corporales. “Existen productos comerciales que para algunas pieles pueden ser inofensivos, pero otras requieren de indicaciones específicas como los llamados Syndet o productos de limpieza de piel sin olor, color y sin abrasivos, ideales en pieles atópicas o alérgicas”, detalló el médico.

Protectores solares

La elección de protectores solares también depende de cada piel. Se debe usar todo el tiempo, teniendo en cuenta que la luz liberada por dispositivos (computadoras, tabletas, teléfonos, pantallas, lámparas de casa u oficina) también puede afectar la piel y ocasionar manchas. Aunque los encuentras en variedad de presentaciones, los aerosoles se recomiendan por practicidad.

La elección de protectores solares también dependerá de cada piel:

Para pieles grasas con tendencia a acné, Quezada recomienda Capital Soleil 3 en 1 Matificante de Vichy y Eucerin toque seco FPS 50.

Pieles con manchas: Pigment control FPS 50 de Eucerin y Heliocare 360 de Endocare.

Resistente al agua: Umbrella y Eucerin.

Aerosol: Anthelios Bruma Invisible facial o corporal de La Roche Posay.

Con color: Hidirsage, La Roche Posay, Heliocare.

Para niños: La Roche Posay, Eucerin.

Fuente: Dr. Rafael Quezada, Médico Estético, 2564-0928 / vidasana.sv