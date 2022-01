Cardi B confesó ante tribunal que contempló el suicidio al sentirse difamada por Youtuber. Cardi B mostró su lado más vulnerable ante un tribunal en el que confesó, entre sollozos, que llegó a contemplar la idea de suicidarse al sentirse difamada po la youtuber Latasha Kebe, conocida como Tasha K, quien comentó entre 2018 y 2019 que la rapera de origen dominicano seguía ejerciendo la prostitución, que tenía enfermedades de transmisión sexual y que consumía drogas de forma regular. «Quería suicidarme. Me sentí derrotada y deprimida y no quería acostarme con mi esposo (Offset)», dijo Cardi B entre lágrimas en el estrado de un tribunal federal de Georgia, según publicó el portal TMZ. Belcalis Marlenis Almánzar, nombre real de la rapera, acudió al tribunal en Georgia, en el que quebró en llanto en varias ocasiones y reveló, además, que ha sufrido migrañas, ansiedad y fatiga debido a la tensión derivada de tantas injurias, reseñó el portal del periódico El Diario de New York. Cardi B expresó que a pesar de las dificultades que ha atravesado a lo largo de su vida, como la falta de recursos económicos y el abuso físico, pero que las afirmaciones de Kebe habían sido profundamente hirientes. La artista exige a la demandada una indemnización económica y que se retracte de las “informaciones falsas y difamatorias” que ella difundió.