Brad Pitt defiende el protagonismo de Ana de Armas en ‘Blonde’. A poco más de un mes del estreno de ‘Blonde’ (28 de septiembre), la película sobre la vida de Marilyn Monroe que ha preparado Netflix, algunos todavía no están convencidos con que la actriz Ana de Armas sea la responsable de devolver a la vida al icono de los 60. Son pocos, eso sí, y las críticas que remiten es el acento cubano que la intérprete entona al pronunciar sus líneas. Pero si en un primero momento fue la propia organización encargada de la herencia de Marilyn Monroe la que defendió a Ana de Armas, ahora ha sido Brad Pitt el que ha alzado la voz en favor de la intérprete. La estrella de Hollywood no solo lo ha hecho porque le gusta el trabajo de la que empezase su carrera en ‘El internado’. Es productor de ‘Blonde’ a través de su empresa Plan B. En unas declaraciones para Entertaiment Tonight, ha dicho que Ana ‘‘está fenomenal en la película. [El de Marilyn Monroe] es un vestido difícil de llenar. Ha llevado 10 años hacer este proyecto, y no hemos podido cruzar la línea de meta hasta que la encontramos’’. Minipunto para la actriz. De la misma manera, la asociación de Marilyn comentó anteriormente en referencia al supuesto acento cubano de Armas, que esta había ‘‘capturado ingeniosamente la esencia de la voz. Era conocida por su respiración entrecortada. Ha servido como musa e inspiración para fanáticos de todos los géneros, todas las etnias y todos los ámbitos de la vida, y su influencia solo continuará. No hay reglas cuando se trata de cómo un artista puede rendir homenaje a su legado’’. Y también, que ‘‘Ana ha sido una gran elección de reparto ya que captura el glamour, la humanidad y la vulnerabilidad de Marilyn’’. No podemos estar más de acuerdo. Ahora solo toca esperar a que llegue el 18 de septiembre.