Bad Bunny es el artista más escuchado en todas las plataformas musicales. El puertorriqueño Bad Bunny se convirtió este domingo en el artista más exitoso a nivel global en todas las plataformas musicales combinadas actualmente. De esta manera, el artista urbano puertorriqueño supera a The Weekend en el listado de puntos del «Global Digital Artist Ranking», según detalla la página del escalafón musical. El listado incluye las plataformas de Apple Music, Spotify, iTunes, YouTube, Shazam y Deezer. Y según dicho listado, Bad Bunny cuenta con 3,942 puntos, mientras que The Weekend 3,924. A estos le siguen Ed Sheeran, Adele, Taylor Swift, Justin Bieber, Dua Lipa, Doja Cat, el también puertorriqueño Rauw Alejandro y Stephanie Beatriz. Los 3,942 puntos de Bad Bunny se suman en Apple Music (1,604), Spotify (1,759), iTunes (16), YouTube (349), Shazam (22) y Deezer (192). Según detalla la página del ránking en kworb.net, el segundo álbum de Bad Bunny, «YHLQMDLG (Yo Hago Lo Que Me Dé La Gana), se ubica número uno en Apple Music en Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Perú. Asimismo, el sencillo «Lo Siento BB», en el que colaboran la mexicana Julieta Venegas y el productor musical puertorriqueño Tainy, se ubica número uno en Spotify en ocho países: República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Paraguay. Otros artistas puertorriqueños que aparecen en este listado son Lin-Manuel Miranda (22), Farruko (33), Jhay Cortez (39), Anuel AA (58), Myke Towers (65), Mora (94) y Justin Quiles (99).