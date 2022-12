Bad Bunny, el artista mas escuchado en Spotify a nivel mundial. Bad Bunny se convirtió por tercer año consecutivo en el artista más escuchado del mundo en Spotify, imponiéndose a otros cantantes de la industria global como Taylor Swift, que se encuentra de segundo lugar, y el canadiense Drake, que recibe el tercer lugar. El Conejo Malo actualmente se encuentra en una gira Mundial denominada “El último Tour del Mundo” la cual le ha favorecido para posicionarse como el cantante mas escuchado en todo el mundo. El top 10 lo completaron otros cantantes como el canadiense The Weeknd, la ‘boy band’ surcoreana BTS, los británicos Ed Sheeran y Harry Styles, Justin Bieber y los raperos estadounidenses Kanye West y Eminem. El astro puertorriqueño es el primer artista en encabezar tres años consecutivos la lista de favoritos en Spotify. En el 2022 obtuvo poco mas de 18 millones de reproducciones en el servicio de música por streaming dejadole ganancias fructíferas para su carrera artísitica. «El hat trick (triplete) que hace Bad Bunny con tres años consecutivos siendo el artista más escuchado en todo el planeta no es poca cosa», dijo Uriel Waizel, editor en jefe para música de Spotify México; haciendo referencia a la gran magnitud de influencia que este artisita posee. El álbum más escuchado de Benito Martinez, nombre original del cantante, es «Un verano sin ti» con mas de 2 mil millones de streams en Spotify, entre las canciones mas escuchadas del album se encuentra «Titi me preguntó» y «Me porto bonito» mismas que le facilitaron poscionarse como el numero #1 en Spotify. En el 2020 Bad Bunny se convirtio en el primer músico latino que lideraba el ránking de reproducciones en Spotify, en el 2021 alcanzo mas de 9 millones de escuchas, consolidando su reinado planetario en todo un año, alcanzando en el 2022 mas de 18 millones de reproducciones posicionandose como el mas escuchado a nivel global.