Amber Heard inicia demanda contra aseguradora por juicio con Johnny Depp. Han pasado algunos meses desde el fracaso de Amber Heard en la corte de Virginia por la demanda que inició Johnny Depp a principios de 2019. El veredicto del jurado declaró que la estrella de Aquaman and the Lost Kingdom actuó “con malicia e incurrió en la difamación” para dañar la reputación de ex-esposo; pronto la sentenciaron a pagar US$10 millones como indemnización. Ahora la actriz de 36 años presentó una contrademanda contra la aseguradora encargada de llevar su póliza. El pasado 1 de junio, los miembros encargados del caso que atrajo la atención de millones de personas en todo el mundo, resolvieron que Amber Heard mintió sobre su relación con Johnny, denigrando su reputación ante los medios y haciéndole perder trabajos en películas como Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore y Piratas del Caribe 6. La imagen de la actriz se hundió en redes sociales tal vez para siempre y las cosas no parecen haber mejorado. De acuerdo con la información liberada por TMZ, la New York Marine and General Insurance Co. sostiene que “no debería tener que pagar los costos asociados con la defensa de Heard” debido a que el veredicto concluye que las acciones de la actriz fueron deliberadas. Por su parte, Amber opina justo lo opuesto y es por eso que ha lanzado una demanda en contra de la aseguradora, señalando que deben cumplir el trato de la póliza por un millón de dólares sin importar el resultado del juicio. Cabe mencionar que las leyes en California permiten que estas empresas no hagan efectivos los tratos cuando “las faltas de la parte asegurada se consideran intencionales”. El medio informativo menciona que un juez estudiará el contrato entre Amber y la aseguradora para descubrir si hay algún fallo en el mismo. De una u otra forma, el millón que cubre la póliza definitivamente no es suficiente para pagar le están produciendo a nivel personal y profesional. Heard aparecerá en Aquaman and the Lost Kingdom, la siguiente película del Universo Extendido de DC programada para el 17 de marzo de 2023. Fuertes rumores dicen que los minutos de la actriz en pantalla han sido completamente eliminados; la propia Amber declaró en el juicio que las cosas cambiaron para su personaje de un momento a otro: “Me dieron un guión y luego me dieron nuevas versiones del guión donde habían quitado escenas que tenían acción, que representaban a mi personaje y a otro personaje.” Ahora son muchos los fans que cuestionan el futuro de la princesa Mera en el DCU; está claro que Warner Bros. Discovery ya no quiere relacionarse con figuras polémicas. Sin trabajo, con pocos amigos, muchas personas que no quieren relacionarse con ella, y millones que la insultan y condenan en Internet, Amber Heard vive una situación cada vez más desesperada. Su nombre se ha dañado tal vez de forma permanente y sus posibilidades de obtener trabajo en la industria del entretenimiento son nulas ahora mismo. ¿La veremos ser perdonada por la corte de la opinión pública o para siempre quedará marcada como persona no grata de la web y de Hollywood? Lo cierto es que las redes destacan por ser volátiles y en los años venideros las cosas podrían cambiar de un momento a otro, así es el negocio de la fama.