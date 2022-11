Alec Baldwin demanda a cuatro miembros de “Rust”. Alec Baldwin presentó una demanda contra cuatro miembros del equipo de la película Rust. En octubre de 2021, la directora de fotografía Halyna Hutchins fue asesinada accidentalmente por un arma de utilería que sostenía el actor y ahora está demandando a la armera Hannah Gutiérrez-Reed, al primer asistente de dirección Dave Halls, al proveedor de utilería Seth Kenney y a la maestra de utilería Sarah Zachry por el accidente. La demanda del actor, que se presentó en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, es una demanda cruzada que proviene de una demanda anterior en la que un supervisor de guiones lo nombró a él y a los demás como acusados. Alec Baldwin insiste en que no apretó el gatillo y culpa a los directores de utilería por no comprobar si el arma estaba cargada. “Esta tragedia ocurrió porque se entregaron balas reales en el set y se cargaron en el arma, Gutiérrez-Reed no revisó las balas o el arma con cuidado, Halls no revisó el arma con cuidado y, sin embargo, anunció que el arma estaba a salvo antes de dársela a Baldwin, y Zachry no reveló que Gutiérrez-Reed había estado actuando imprudentemente fuera del set y era un riesgo para la seguridad de quienes la rodeaban”, dice la demanda, esto de acuerdo con MailOnline. El rodaje se reanudará en el set de “Rust” en enero próximo, después de que los productores llegarán a un acuerdo confidencial con el viudo de Hutchins, Matthew.