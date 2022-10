Adele quiere cumplir sus sueños pendientes e irá a la universidad. La cantante Adele iniciará su esperada residencia de conciertos en Las Vegas la próxima semana. Se trata de un proyecto muy especial para ella y no exento de controversia, ya que la intérprete tuvo que suspender el comienzo de estos espectáculos un día antes de que empezaran, debido a una serie de problemas de logística y de salud. Además de presentarse finalmente en el teatro The Colosseum, del casino Caesar’s Palace, en solo unos días, la estrella británica ya está pensando en el próximo paso que dará para sentirse realizada a otros niveles. Como dice en su última entrevista, Adele planea entrar en la universidad para cumplir así un sueño, concretamente el de graduarse de la carrera de Literatura Inglesa. “Después de Las Vegas, realmente quiero conseguir un grado en Literatura Inglesa. Si no hubiera triunfado en la música, seguramente a día de hoy sería profesora”, reveló al diario The Sun antes de puntualizar que no quiere cambiar de profesión. “Desde luego, mi intención es utilizar esa pasión por la literatura en lo que ya hago, pero no es que vaya a cambiar de trabajo. Siempre quise ir a la universidad, ojalá hubiera vivido esa experiencia antes”, aclaró. Sin embargo, la artista inglesa, quien mantiene una estable relación sentimental con el agente de deportistas Rich Paul, no convivirá demasiado con sus compañeros de carrera durante sus próximos años universitarios. Como tantas otras personas que han de compaginar los estudios con el trabajo, Adele ha optado por cursar su grado en línea. “Lo haré online, con un tutor personal. Ese es mi plan para 2025. Es solo obtener las calificaciones”, aseguró. La residencia de Adele se extenderá hasta el 25 de marzo de 2023. Hay un número selecto de boletos disponibles para las 32 funciones. Se dará prioridad a los fanáticos que previamente tenían boletos para las fechas originales del espectáculo o se registraron y estaban en la lista de espera. Inicialmente, los espectáculos estaban programados para comenzar el viernes 21 de enero y durar hasta mediados de abril, pero se cancelaron a principios de este año debido a retrasos por el Covid-19. En una publicación de Instagram entre lágrimas, Adele habló con los fanáticos sobre el retraso y se disculpó.