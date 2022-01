Adamari López salió del hospital y se recupera del coronavirus. Adamari López habló de cómo ha sido el proceso de recuperación, tras varios días de dar positivo a la prueba de Covid-19 y permanecer hospitalizada, revelando que el tratamiento al que se sometió para evitar un estado de gravedad. Durante un enlace en vivo desde su casa, la conductora de “Hoy día” platicó a la conductora Stephanie Himonidis que ya no tienen síntomas de la enfermedad, pero todavía no da negativo a la prueba PCR. «Ya me siento mucho mejor, gracias a Dios. Afortunadamente pude darme un tratamiento y hoy me siento mucho más fuerte. En un ratito vienen a hacerme otra prueba para ver si en un momento doy negativo, porque estoy loca por irme a trabajar, pero todavía he salido positiva”, explicó la actriz y conductora. Dijo que decidió hospitalizarse porque hace tres años padeció un cuadro de influenza y se puso muy mal. “Las cosas se me complicaron muchísimo, mi sistema pulmonar no estaba funcionando como pensaba y me puse muy grave”. A fin de no pasar por lo mismo, Adamari López tomó medidas de extrema precaución. “Decidieron internarme y darme un tratamiento monoclonal para que no me viera en la misma posición de hace tres años. Creo que fue lo mejor que pude hacer para no traer más angustia a la familia y no esperar al desarrollo del COVID”. La actriz de telenovelas en México como “Amigas y rivales”, recordó que sus síntomas iniciales fueron dolor de cabeza, de garganta, fiebre, malestar en el cuerpo y diarrea, entre otros. “Poco a poco me he ido sintiendo mejor. También me puse un poco ronca y hoy día me siento muchísimo mejor. También tuve el pecho oprimido, me dolía cuando me acostaba. Fue complicado, pero ya estoy bien”, detalló al tiempo que mostró su mano en la que, a través de una canalización, le estuvieron suministrando los medicamentos que contribuyeron a su recuperación.