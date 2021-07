United firma con Airbus y Boeing y anuncia su futuro

United, Airbus y Boeing han anunciado la firma de los esperados contratos, confirmando la compra de 270 aviones, el mayor pedido de la historia de la aerolínea al tiempo que United ha explicado sus intenciones para el futuro de estos aviones.

200 aviones Boeing 737 MAX y 70 Airbus A321neo, como se esperaba, forman los pedidos que United acaba de cerrar con Boeing y Airbus, en lo que ha calificado como el mayor pedido de la historia de United, y el mayor de una aerolínea en la última década.

Los 70 A321XLR, todos en firme, adquiridos suponen para Airbus incrementar los pedidos del modelo por parte de United hasta los 120 A321. Estos A321neo contarán con la cabina de pasaje Airspace, incluyendo lavabos con mandos sin contacto y superficies antimicrobios. Airbus ha señalado que un número importante de estos aviones se montarán en Mobile (Alabama, EE.UU.).

United suma el Airbus A321neo a sus pedidos de A321XLR.

Por su parte, los 200 Boeing 737 MAX se repartirán entre 150 de la serie 10 y 50 de la 8. Con ellos, United tendrá 350 B-737 MAX pendientes de entrega, además de los 30 ya en servicio, lo que supone casi duplicar los pedidos del modelo.

Ambos pedidos se han calificado por parte de United como parte de su “visión United Next, que revolucionará la experiencia del vuelo con United, según aceleremos nuestro negocio para cubrir la reactivación del transporte aéreo”.

Con más de 500 aviones de un pasillo pendientes de entrega, United tiene previsto recibir 40 en 2022, 138 en 2023 y los 350 a partir de 2024 incluido.

Los primeros B-737-8 con los nuevos interiores han comenzado a llegar en este verano de 2021; y los B-737-10 y A321neo a principios de 2023. Todos ellos servirán para reemplazar a aviones más pequeños de la flota de United y al menos 200 reactores regionales con cabinas de una sola clase operados por aerolíneas asociadas.

Además de los pedidos, United ha anunciado que tiene previsto modernizar los interiores de sus aviones de un pasillo en servicio para ofrecer a sus pasajeros un servicio único y exclusivo de la aerolínea, incrementando, para 2026, en un 75 por ciento su oferta de asientos premium (primera clase y turista plus, hasta una media de 53 en cada avión) y en 30 asientos en total, en los vuelos dentro de Estados Unidos y a Canadá, con armarios de techo de mayor tamaño, sistema de entretenimiento en cada asiento (pantallas de 13 pulgadas en primera clase y de 10 pulgadas en turista), tomas de corriente USB, y “la conexión WiFi más rápida que esté disponible en el mercado”. Además contará con tecnología Bluetooth para la conexión inalámbrica de auriculares.

United estima tener modernizada el 66 por ciento de su flota de un pasillo con los nuevos interiores para 2023 y en un 99 por ciento para el verano de 2025.

Además, según United, United Next permitirá crear “decenas de miles —unos 25.000— de empleos de calidad y sindicalizados para 2026, todos los esfuerzos que tendrán un efecto dominó positivo en la economía estadounidense en general, contribuyendo en unos 50.000 millones de dólares anuales hacia 2026”.

United ofrece 16 asientos de primera clase y 54 de turista plus en sus B-737-8 “más que duplicando el número de asientos con espacio extra para las piernas ofertado por otras aerolíneas que compiten con nosotros con aviones de tamaño similar”, explican desde United. Los B-737-10 contarán con 20 asientos de primera y 65 de turista plus, con un número similar (todavía no definitivo) en los A321neo.

