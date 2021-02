Trabaja Cuba para aumentar exportaciones

Cuba. El levantamiento del potencial de productos y servicios exportables de Cuba es una de las acciones que toma el país para incrementar la exportación y, de esta forma, contribuir a la entrada de divisas.

Así lo declaró al diario Granma la directora general de Comercio Exterior de ese Ministerio (MINCEX), Vivian Herrera Cid, y especificó que hasta el momento se identificaron mil 145 ofertas con potencial exportable.

En agosto de 2020 se aprobaron en el país normas que abrieron las puertas para el comercio exterior al sector no estatal, y diversificaron los servicios y bienes a exportar.

Desde entonces se han firmado 863 contratos que han movido 22 millones de dólares, sin embargo, solo 42 de las negociaciones corresponden a la exportación, y 821 fueron para importar.

La directora de Comercio Exterior del MINCEX explicó que la economía cubana tiene una alta vocación importadora, y de ello no escapan las formas de gestión no estatal.

Precisó que la obsolescencia tecnológica del plantel industrial en el país, así como el inmovilismo empresarial y el exceso de regulaciones son causas del decrecimiento de las exportaciones.

Esta tendencia, añadió, resulta imprescindible revertirla en la medida en que la industria nacional sea capaz de satisfacer la demanda creciente de todos los actores económicos.

No obstante, también debe tenerse en cuenta que las formas de gestión no estatal desconocen o no dominan totalmente los procedimientos para exportar, aclaró Herrera Cid.

En este sentido, dijo que las empresas del comercio exterior tienen la experiencia para viabilizar los procesos e, incluso, abaratar las operaciones, pues Cuba es signataria de varios acuerdos comerciales con beneficios arancelarios.

Orelvis Bormey, trabajadora por cuenta propia de Villa Clara, definió de satisfactorio y vital el asesoramiento de la empresa Cubaexport, que permitió que sus producciones de turrones de maní llegaran a Italia.

La compañía exportadora ya tenía relaciones de trabajo con la entidad extranjera y eso propició un escenario de seguridad para las transacciones comerciales, afirmó Bormey a Granma.

Cifras oficiales dan cuenta de que hasta la primera quincena de enero de 2021, cuatro mil 450 formas de gestión no estatal se habían acercado a empresas especializadas, en tanto, dos mil 81 tienen intenciones de establecer algún tipo de operación.

Este proceso, reconoce Vivian Herrera Cid, supone también un reto para las empresas estatales, que se enfrentan a otras formas de trabajo, y deben emprender gestiones a menor escala, pero con mayor inmediatez.

De acuerdo con la directiva del MINCEX, en la actualidad se ha comenzado a desatar amarras y los resultados, más temprano que tarde, deben ser positivos.

Fuente: ACN.