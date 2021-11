Tendencias 2022 hacía dónde evolucionan las amenazas y los desafíos de la ciberseguridad 

Cuando el mundo entero tuvo que quedarse en casa en el 2020, la mayoría empresas debieron implementar el teletrabajo y se enfocaron en brindar soluciones a sus empleados para que puedan realizar sus tareas mediante herramientas en línea. Este modelo de trabajo -nuevo para muchos- resultó muy eficaz, ya que los empleados encontraron en esta modalidad un mayor equilibrio entre la vida personal y laboral al ahorrar tiempo y dinero en desplazarse a una oficina. Además, muchos gerentes se sorprendieron al ver no solo que la productividad no se desplomó, sino que en muchos casos aumentó. Frente a esta ¨nueva¨ normalidad, ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, adelanta qué esperar en los próximos meses en ciberseguridad.

Según una encuesta realizada por ESET, al 70,5% de los trabajadores les preocupa más que antes el tema de la ciberseguridad y el 91% de las empresas han tenido que digitalizar procesos críticos. Sin embargo, el 30% de los encuestados considera que su empresa no está mejor preparada para enfrentar las amenazas actuales. Dentro de las herramientas adoptadas por las empresas, apenas el 30% utilizan soluciones básicas para la protección del acceso remoto, como la autenticación de dos pasos o una conexión VPN y sólo el 52% ha realizado capacitaciones de seguridad a teletrabajadores.

En este contexto, el camino hacía un trabajo ‘híbrido’ está siendo el más transitado. De hecho, el 55,4% de los trabajadores que retorna a la presencialidad lo hace apenas algunos días, pudiendo dividir su semana entre los días que trabaja desde la casa y los que va a la oficina. Si bien es lógico pensar que las organizaciones estarán mejor preparadas de lo que estaban a principios de 2020, muchos líderes empresariales admiten aún no tener claro el alcance del modelo de trabajo híbrido.

Desde ESET advierten que el mayor desafío que presenta el trabajo híbrido es que expande significativamente la superficie de ataque, lo que significa mayor riesgo. Esta complejidad crea las condiciones perfectas para proliferan las amenazas:

La migración a la nube y la adopción de software e infraestructura como servicio proporciona a los cibercriminales más oportunidades a las que apuntar en forma de cuentas y sistemas mal configurados, contraseñas débiles y vulnerabilidades.

Los usuarios remotos ya no trabajarán únicamente desde sus casas, sino que podrás recurrir a bares y lugares públicos, por lo que se estarán conectando desde redes inseguras y llevando sus equipos de aquí para allá.

Muchas empresas han pasado de espacios de oficina propios a espacios compartidos de ‘coworking’, en los que ya no existe un perímetro de acceso físico controlado, sino que muchas personas pueden tener acceso al espacio de trabajo, a los dispositivos, la red y a los usuarios.

Durante los primeros días de la pandemia ESET observó campañas de phishing que fueron reutilizadas de manera masiva con la intención de atraer a usuarios desesperados por las últimas novedades sobre la crisis sanitaria. Los trabajadores remotos también están más expuestos a distracciones en el hogar que pueden llevarlos a hacer clic en enlaces maliciosos. Además, el hecho de estar físicamente solos trabajando hace que las personas se animen a hacer clic en enlaces que probablemente no abrirían si estuvieran trabajando en una oficina con un colega al lado.

Durante el 2020 se detectaron solo en Latinoamérica el doble de correos de phishing que en 2019; y en lo que va de 2021 la cantidad de detecciones volvió a duplicarse con respecto a 2020. Además, en 2021 van detectados más de 2.1 millones archivos únicos relacionados con campañas de phishing, 31% más que en 2020 y 132% más que en 2019.

“Además de los correos electrónicos, muchos engaños y amenazas se propagan a través de WhatsApp, ESET identificó una gran variedad de temáticas como ayudas económicas suplantando la identidad de un organismo legítimo, falsos premios en nombre de reconocidas marcas, etc. que han utilizado los atacantes en los últimos meses. Sin embargo, en un futuro muy cercano probablemente empecemos a ver engaños cada vez más avanzados difíciles de detectar, potenciados por el uso de tecnologías de aprendizaje automático”, asegura Cecilia Pastorino, Investigadora de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

Actualmente, el machine learning se está aplicando para conocer los patrones de comportamiento de usuarios y diseñar campañas comerciales utilizando software de ‘IA’ a disposición de todo el mundo. Los cibercriminales, también utilizan esta tecnología para conocer mejor a sus víctimas e identificar el mejor momento en el que realizar un ataque, incluso utilizar aplicaciones de Deep Fakes para suplantar la identidad de empleados de la compañía o imitar la voz de altos mandos de importantes compañías.

Las nuevas tecnologías, especialmente aquellas novedosas y convocantes, son para ESET, sin duda, blanco de engaños. Se destacan los NFTs, también conocidos como tokens no fungibles, que son unidades de datos no intercambiables que se almacenan en la blockchain y convierten ítems digitales en únicos e irrepetibles, transformándolos en elementos de valor que pueden comercializarse. El volumen de venta de estos artículos pasó de más de US$ 15.289 millones a principios de 2020 a más de US$2.021 billones en 2021, a medida que el mercado de NFT siga aumentando los cibercriminales comenzarán a interesarse por ellos. “Pronto estaremos viendo cada vez más estafas asociadas a la compra y venta de estos activos, así como software malicioso que busca obtener estos activos digitales.”, advierte Pastorino.

¿Cuáles son los desafíos tecnológicos?

Trabajo remoto: Una infraestructura que crece y abarca no solo equipos propios sino también servicios en la nube, redes VPNs y cada vez más aplicaciones para comunicarse y acceder a la información, aumentando la cantidad de posibles vulnerabilidades. Durante la pandemia, se descubrieron importantes vulnerabilidades zero day en servicios de VPN, Zoom y otras aplicaciones SaaS que podrían haber permitido a los atacantes tomar el control de manera remota de los dispositivos de los usuarios. La necesidad de acceso remoto potenció el uso de aplicaciones web, lo que hizo que aumenten los ataques a estas plataformas. Además, crecieron los ataques a protocolos de acceso remoto como SMB y RDP, de hecho, ESET reportó un aumento del 768% en los ataques dirigidos al RDP en el tercer trimestre de 2020.

En lo que respecta a Latinoamérica, entre los exploits más detectados en la región se destacan los que explotan vulnerabilidades como CVE-2012-0143, CVE-2017-11882 y CVE-2017-0144, que permiten al atacante tomar control del sistema afectado. Sin embargo, lo que destacan desde ESET es que se trata de vulnerabilidades que son conocidas (desde 2017 e incluso 2012) y que cuentan con los parches de seguridad publicados hace años. La investigadora de ESET, destaca que: “Esto indica la falta de actualizaciones que ocurre en Latinoamérica y que en muchos casos se debe al uso de software obsoleto, mala gestión o, peor aún, la utilización de software pirateado. Sea cual sea la razón, lamentablemente es una tendencia que vemos difícil que se revierta en el corto plazo”.

Ransomware: Es una de las mayores preocupaciones de las empresas de la región. Sin embargo, según datos de la telemetría de ESET el 2021 ha sido el año con menor cantidad de detecciones de ransomware en comparación con los seis años anteriores. Los cibercriminales están cambiando el enfoque de sus ataques y migrando de campañas masivas a operaciones dirigidas a objetivos puntuales. Dado que el ransomware actual ya no solo cifra la información del equipo comprometido, sino que también la roba y exfiltra datos para aumentar la demanda del rescate, es lógico pensar que continuarán apuntando a objetivos concretos que tengan información de valor.

En Latinoamérica, Perú es el país con más cantidad de detecciones de Ransomware, con el 23% de las detecciones de la región. Argentina, por su parte, es el país en el cual se registró el mayor aumento con respecto a la cantidad de familias de ransomware detectadas. Entre el primer y el segundo cuatrimestre de 2021 la cantidad de familias creció un 54% y desde ESET proyectamos un aumento para el fin del 2021 del 43%.

Ataques de fuerza bruta: Los preferidos por los cibercriminales debido, principalmente, a la gran cantidad de equipos que se han publicado a internet durante la pandemia, especialmente exponiendo servicios como el Escritorio Remoto. Según la telemetría de ESET, las detecciones de ataques de fuerza bruta a clientes RDP ha aumentado exponencialmente desde abril de este año y han crecido un 32% en Latinoamérica durante 2021.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe