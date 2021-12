Tatiana cumple 53 años: ¿Por qué la vetaron tras su difícil matrimonio?.Tatiana, “La Reina de todos los niños” se ha quedado indudablemente en los corazón de los mexicanos. Sus canciones no solo marcaron generaciones enteras, también se mantienen vigentes hasta nuestros días. Sin embargo, la mexicana reveló haber vivido un “infierno” que la llevó, incluso, a ser vetada de Televisa. Todo producto del difícil matrimonio que vivió al lado de Andrés Puentes, a quién además acusó de abusar sexualmente de ella. “Celos enfermizos es un foco rojo impresionante que tienen que hacer caso. De algo de lo que me he arrepentido es no hacerle caso a mi intuición”, comentó Tatiana a Gustavo Adolfo Infante, antes de relatar que, además, su ex esposo la manipulaba constantemente. A tres años de contraer matrimonio, Andrés Puente fue arrestado por fraude y, cuando intentó volver a la pantalla chica, los directivos de Televisa le cerraron las puertas. “Voy a Televisa y pido que si medan un segmento como el del Tío Gamboín para presentar las caricaturas en Canal 5, dar la mañanitas, etcétera. Les presento la idea, que La Víbora de la mar, El patio de mi casa, Pimpón, todo en dance super hip hop, moderno.”, relató con Yordi Rosado. De acuerdo con “La Reina de todos los niños”, uno de los presentes le pidió que regresara cuando tuviera éxito. Además, reveló que a pesar de que menospreciaron sus ideas, poco después descubrió que las habían utilizado para crear el programa “El Calabozo”, donde dos niños bailaban canciones infantiles con arreglos moderno.