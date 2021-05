Stephanie Salas furiosa tras cuarto episodio de “Luis Miguel, la serie”. Después de la entrega del cuarto capítulo de la serie biográfica de Luis Miguel, las polémicas que rodean a las vivencias del cantante no se hacen esperar en redes. Tan pronto debutó el nuevo episodio, las reacciones por parte de Stephanie Salas, expareja del Sol de México aparecieron en redes sociales para cuestionar su paternidad. “Mejor cuéntame una de Pinocho”, escribió la actriz en Instagram. Y aunque no fue un mensaje elaborado, para sus seguidores sí tuvo mucho significado, tomaron la publicación como una indirecta. “Se acaba un episodio y todos al perfil de Stephanie. A mí también me pareció como de Pinocho, pero rescato toda la importancia que tiene su hija. Igual ustedes son unas reinas y fin”, escribió una de las seguidores de Salas en la red social. En Instagram, los usuarios reconocieron que una versión de los hechos muy importante respecto a la relación padre e hija e Luis Miguel y su hija Michelle Salas, es la de su madre, por ello pidieron que esta precisara si lo relatado en la producción de Netflix era cierta o no. “¿Pinocho porque era el cuento o puro cuento con el Pinocho? ¡Ojalá así haya sido con Michelle!”, expresó otra fanática. Hubo otros usuarios mucho más tajante que simplemente señalaron a la adaptación como una versión exagerada de la vida del intérprete. “No creo nada, lo de este capítulo. No creo que Stephanie le haya dejado a Luis Miguel la nena un fin de semana. Me parece que nos están verseando”, se puede leer otra reacción al cuarto capítulo.