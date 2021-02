Sex and the city, el origen de la serie que regresa. Las amigas neoyorkinas de la serie de la década de los noventa “Sex and the city” están de vuelta. HBO Max, la plataforma de WarnerMedia, anunció una nueva temporada de 10 episodios. Sin embargo, para esta nueva entrega, 17 años después de su último capítulo, no serán cuatro, sino tres las actrices protagonistas, ya que Kim Cattrall, que interpretaba a Samantha Jones, no participa en el proyecto. “Sex and the city” fue uno de los primeros éxitos comerciales de HBO, se emitió a lo largo de seis temporadas entre 1998 y 2004 y estaba basada en una columna real. Sí, existía una Carrie Bradshaw que escribía un texto semanal llamado exactamente igual que la serie. “Sex and the city” se publicó por primera vez en el The New York Observer el 28 de noviembre de 1994 y estaba firmado por Candance Bushnell, de 35 años. “Cuando me dieron la columna, sentí ‘sé qué hacer con esto’”, dijo Bushnell al New York Times con motivo del vigésimo aniversario de la serie. “Si me hubieran dado la columna cuando tenía 28, no habría sabido por dónde cogerla”, añadió. La autora dijo a The Guardian ese mismo año que, cuando comenzó a escribirla, no había mucho interés por la realidad cultural de las mujeres solteras en la ciudad. “La gente realmente sentía que si una mujer estaba soltera a sus treinta años había algo mal en ella”, aseguró. En la página web del The New York Observer aún es posible encontrar algunos de los artículos originales, como el titulado “Loving Mr. Big”, publicado en abril de 1995 y en el que la autora comienza hablando de una productora de cine a la que, dice, llamará Samantha Jones.