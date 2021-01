Se estanca la recuperación del transporte aéreo en Guatemala

La información proporcionada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Guatemala del itinerario de vuelos de enero, reveló que la conectividad aérea de ese país está un 45% por debajo de los números previos a la pandemia.

El aeropuerto La Aurora de la ciudad capital, tuvo una escalada en el número de vuelos diarios desde la apertura en septiembre pasado, pasando de 5 a 24 operaciones, pero todavía lejos de los 44 que registró a principios de marzo del 2020.

De acuerdo a un reporte del medio Prensa Libre de Guatemala, enero suele considerarse un mes de temporada alta, pero este año debido a la situación epidemiológica no ha sucedido lo mismo.

Motty Rodas, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas (Agla) indicó al diario que que en las últimas semanas registran un estancamiento en la recuperación de la demanda, detallando que la ocupación en noviembre rondó entre el 60% y 70%, en diciembre entre el 70% y 85%, mientras que en enero ha vuelto al 60%.

Los datos del mismo período de años anteriores registran una ocupación promedio entre el 80 y el 85%.

Para el futuro inmediato, el aeropuerto no tiene previsto un aumento de vuelos, debido a que la demanda actual no lo permite y las nuevas aerolíneas que habían anunciado el inicio de operaciones en el país, postergaron la llegada a Guatemala, como Eastern Airlines que iba a operar desde New York a partir de diciembre y nunca se concretó. Según Rodas, la aerolínea podría llegar en el segundo trimestre de este año.

JetBlue comenzaría a volar a Guatemala el 15 de abril con un vuelo diario desde el aeropuerto JFK de New York hacia La Aurora.

Otra compañía que anunció vuelos a este destino fue Frontier, pero todavía no pudo concretarlo.

Actualmente el aeropuerto La Aurora de Guatemala recibe vuelos de Aeroméxico (Ciudad de México), American Airlines (Chicago, Miami, Dallas), Avianca (Los Angeles, El Salvador, Bogotá y San José de Costa Rica), Copa Airlines (Panamá y San José de Costa Rica), Delta Air Lines (Los Angeles y Atlanta), Iberia (Madrid), Spirit (Orlando y Fort Lauderdale), TAG (Petén, San Pedro Sula, Puerto Barrios y Belice), United (Los Angeles, Houston, Washington y Newark), y Volaris Costa Rica (Los Ángeles, México, San José de Costa Rica y El Salvador) y Volaris (Cancún).

Fuente. aviacionline.com