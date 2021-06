Salma Hayek confiesa que fue discriminada en Hollywood. Salma Hayek hace unos días dio a conocer que tendrá su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, del mismo modo la actriz reveló la discriminación que sufrió al inicio de su carrera. Durante la emisión más reciente del programa de entrevistas The Drew Barrymore Show, la artista de 54 años recordó varios comentarios racistas que recibió durante sus primeros pasos en la industria del cine en Hollywood. «Me han dicho una y otra vez: Nunca lo lograrás en esta ciudad, sólo interpretaras a trabajadoras sexuales, traficante de drogas, esposa o novia y ama de llaves, porque no hay otros roles para ti», comentó la actriz mexicana. Posterior a esa triste anécdota, la mexicana señaló lo importante que fue en su trayectoria contar con el apoyo del director estadounidense Robert Rodríguez, pues en los 90, el cineasta impulsó su carrera cuando le dio la oportunidad de participar en los filmes Desperado (1995) y From Dusk Till Dawn (1996). En la parte final de la charla, Drew Barrymore agradeció a Salma Hayek por abrir su corazón al contar aquellos terribles momentos a los que les hizo frente, describiendo a la actriz mexicana como la mujer más empoderada, amorosa, abierta, vivaz y efervescente.