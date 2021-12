Rutina del cuidado facial para hombres

Rutina de cuidado facial masculina fácil e imprescindible para lucir un rostro perfecto, especialmente en estas fechas festivas que ya están a la vuelta de la esquina.

Que las rutinas y cuidados, sean del tipo que sean, pertenecen solo al mundo femenino sabemos de sobra que es mentira. Cada vez más son los hombres que se preocupan no solo por su aspecto exterior, sino también por ofrecer a su cuerpo todos los cuidados que, por salud, necesita. Y estos cuidados y rutinas llegan también al mundo del rostro, así que aquí tienes una rutina de cuidado facial masculina para lucir una cara sana.

1.Lávate la cara

Un paso universal y el más importante en la rutina facial masculina y femenina. Tener una buena limpieza es esencial no solo para eliminar los agentes de la exposición a la contaminación, como el humo de los cigarrillos, el humo de los coches… Si no también para asegurar la absorción de los productos que, más adelante, se pondrán en el rostro.

Para los hombres que tienen una piel más gruesa y grasa, este exceso de aceite puede adherirse a la piel y bloquear los poros, así que es apropiado tener un limpiador adecuado a tu tipo de piel. Y, sobre todo, no uses jabones que no sean para el rostro, como de manos o el de ducha, ya que esto solo conseguirá romper la barrera protectora cutánea y resecar la piel.

2.Cómprate un buen contorno de ojos

Una de las principales preocupaciones es la aparición de arrugas prematuras, y justamente la piel alrededor de los ojos es deficiente en grasa y glándulas sudoríparas, y es muy propensa a sufrir de sequedad. Esto, normalmente, se traduce en la aparición de arrugas y líneas finas.

Así que, para evitarlas aplica una pequeña cantidad de crema hidratante alrededor de la piel debajo de los ojos, tanto por la mañana como antes de acostarte. Sobre todo, es un paso necesario para los hombres que llevan una vida muy estresada o practican deporte a menudo.

3.Aplica en su cara una crema hidratante

Como ya hemos comentado, el problema común de todos los tipos de pieles es la deshidratación, y eso se debe a los agentes externos que, aunque no lo parecen, dañan la piel (la contaminación, el tabaco, el viento, el sol…). Siempre debes recordar hidratar tu piel diariamente después del lavado, mañana y noche. Así tu piel mantendrá su elasticidad, evitando la sensación de picazón o una piel demasiado escamosa. ¡Por cierto! Elige una que se adapte a tu tipo de piel (seca, normal, mixta o grasa).

4.Aprende a exfoliar la piel del rostro

Y, para terminar la rutina facial masculina, debes tener en cuenta que la exfoliación es necesaria para eliminar la piel muerta y la suciedad que el lavado diario no consigue llevarse. Para sumarle beneficios, los folículos pilosos se suavizan y ayuda para un afeitado más fácil y una irritación insignificante. Además, la piel se verá más clara y viva.

Ten en cuenta que lo ideal es exfoliar solo una o dos veces, como máximo, a la semana, y dejar 3-4 días entre exfoliación. Abusar de estos productos puede dañar la piel seriamente.

Fuente. vidasana.sv