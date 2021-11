Reporta IATA tráfico al 40% de niveles prepandemia

Todavía queda un largo camino antes de llegar a los niveles prepandemia, reconoce el organismo

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) reportó que el tráfico de pasajeros a nivel global se encuentra a un 40% de lo registrado en 2019, antes de la llegada de la pandemia de covid-19.

Esta crisis se ha extendido durante 19 meses, más que cualquier otra, incluyendo la pandemia de SARS en 2003 (seis meses), la recesión de 1991 (13 meses), los ataques terroristas del 11 de septiembre (16 meses) y la gran recesión del 2009 (18 meses), por lo que todavía queda un largo camino antes de llegar a los niveles prepandemia, indicó el organismo durante el IATA Restart to Recovery Workshop.

La disminución en el tráfico de pasajeros por la emergencia sanitaria es una situación que se agrava por la complejidad y confusión que experimentan los pasajeros al querer realizar un viaje. Seis definiciones sobre la efectividad de las vacunas, 24 versiones de evaluaciones de riesgo, además de que la mitad de los Estados que permiten las excepciones de restricciones para pasajeros vacunados reconoce la Lista de vacunas de Uso de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud.

Para abordar estos obstáculos, la IATA busca un enfoque práctico, asegurando que la industria está lista para trabajar con los gobiernos del mundo para reactivar los viajes internacionales.

El organismo enfatiza la necesidad de facilitar los viajes a aquellos pasajeros que han sido completamente vacunados, de modo que no enfrenten requisitos adicionales, mientras que las personas que no han sido vacunadas, ya sean niños o aquellas que ya se han recuperado de la enfermedad o no puedan vacunarse por razones médicas, deben tomar pruebas de detección de la enfermedad.

Asimismo, la asociación de aerolíneas pide a los gobiernos que se revisen regularmente las medidas contra la enfermedad y se eliminen aquellos protocolos que no son justificables.

Fuente. a21.com.mx