Recupera tus rizos con estos consejos

¿Has probado de todo y todavía no sabes cómo recuperar tus rizos naturales? Muchas han recorrido ese camino y te aseguramos que es posible regresarle la textura a tu cabello, incluso después de drásticos cambios.

Lograrlo requerirá de paciencia y constancia, pero valdrá la pena todo el esfuerzo. Hablamos con Mayela M. Cleare, conocida como The Colocha Cleare, la primera salvadoreña empoderando colochas y nos dio sus consejos para esa melena.

Antes que todo, no te desesperes. Cualquier cambio requiere su tiempo.

Recuperar tu cabello natural, es un proceso único así como cada persona lo es. Es un hecho que lo vas a recuperar; pero las claves serán la intención y la determinación que tengas de recuperarlos (tú tienes el control) y como va a responder tu cabello específicamente (tú no tienes el control). Lo más importante es que NO te compares con el proceso de nadie y que no te pongas tiempos porque terminarás rindiéndote antes de ver el milagro, explica Mayela.

¿Cómo inicio el proceso de recuperación? (Secretos de The Colocha Cleare)

Toma la decisión sin importar el qué dirán. Ama y acepta tu cabello natural. Ten a la mano productos básicos para lavar y estilizar tus colochos. Deja de someter tus rizos a torturas como los planchados, pistoleados, alisados y decoloraciones que le roban vida a tus rizos. Cambia prácticas como: usar una camiseta en lugar de una toalla para secar tu cabello, dejar de usar sulfatos, silicones que a la larga dañan tu hebra. Hidrata y nutre tu cabello por lo menos una vez a la semana Paciencia para el proceso. La recuperación NO pasará de la noche a la mañana pero SÍ pasará si eres constante.

El cabello resulta más que un accesorio, se convierte en un instrumento de libertad y empoderamiento. Muchas rizadas mantienen el pensamiento que solo con el cabello liso lucen bien, elegantes, ordenadas y atractivas.

“Ese patrón o estereotipo lo tenemos la mayoría de colochas. Pero cuando comienzas esta aventura sin importar el qué dirán, botas todo eso y te haces más fuerte. Te das cuenta que eres especial y que tener el cabello rizado, ondulado y/o afro no es un castigo sino un accesorio único. Ten en mente que: Dios nos hizo perfectos”, comenta Cleare.

Darle una oportunidad a tu cabello natural será una experiencia que jamás vas a olvidar y te permitirá decirle a alguien más con propiedad que: vale la pena ser colocha, finaliza Mayela.

Fuente. vidasana.sv