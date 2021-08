Qatar Airways cambia los A350 por A330

Siguen los problemas con los Airbus A350 de Qatar Airways, que ahora ha parado 13 de ellos por problemas en sus fuselajes.

A finales de 2020, Qatar Airways envió a International Aerospace Coatings en Shannon (Irlanda) uno de sus Airbus A350 para pintarlo como promoción del mundial de fútbol de Qatar en 2022.

Al retirar la pintura, el personal que trabajaba en el avión detectó algunos problemas en el fuselaje trasero del avión. Tras informar de ello a Qatar Airways y a Airbus, el 5 de febrero el avión fue llevado a Toulouse para poder ser revisado por personal de Airbus.

Antes del traslado, desde Airbus manifestaron que el “problema es superficial y cosmético y solo es visible cuando se quita la capa superior de pintura. No es un problema de compuestos estructurales”.

Pese a todo ello, la disputa de Qatar Airways, o quizás sería más propio señalar la de su consejero delegado, Akbar Al Baker, con Airbus ha continuado y hace ya varios meses la aerolínea dejó de aceptar la entrega de nuevos aviones del modelo hasta que Airbus solucionase el problema. Según Qatar, “Qatar Airways sigue vigilando de cerca el estado de su flota de Airbus A350, en el que la superficie del fuselaje por debajo de la pintura se está degradando a un ritmo acelerado. La aerolínea está trabajando con su órgano regulador para garantizar la seguridad continua de todos los pasajeros y, sobre esta base, y siguiendo las instrucciones explícitas por escrito de su órgano regulador, trece aviones han sido dejados en tierra, retirándolos efectivamente del servicio hasta que se pueda establecer la causa de fondo y se disponga de una solución satisfactoria para corregir permanentemente la condición subyacente”.

Con esta paralización, Qatar comenzó en julio a reactivar parte de los Airbus A330-300 para usarlos, inicialmente en vuelos de carga, operaciones que también realizan los A350-900, y luego también varios A330-200 desde principios de agosto.

Akbar Al Baker, ha manifestado: “Con este último acontecimiento, esperamos sinceramente que Airbus trate este asunto con la atención adecuada que requiere. Qatar Airways no aceptará otra cosa que no sean aviones que sigan ofreciendo a sus clientes el mayor nivel posible de seguridad y la mejor experiencia de viaje que se merecen. Qatar Airways espera que Airbus haya establecido la causa raíz y haya corregido permanentemente la condición subyacente a satisfacción de Qatar Airways y de nuestro regulador antes de recibir más aviones A350”.

Akbar Al Baker ha mantenido en el pasado enfrentamientos con Airbus y Boeing, y no es la primera vez que ordena que no se acepte la entrega de nuevos aviones. Ocurrió por ejemplo con los A380, cuando la holgura de las compuertas de la reversa de empuje de los motores cumplía con lo especificado en el contrato, pero no con lo que Qatar Airways quería, además de algún otro problema con la moqueta de la cabina de pasaje. También ocurrió con el A350.

