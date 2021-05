Presidente reitera compromiso para trabajar política migratoria con EE. UU. y México

Guatemala. El presidente Alejandro Giammattei recordó la importancia de trabajar una política migratoria entre Estados Unidos, México y Guatemala con la finalidad de que se puedan construir los muros de la prosperidad, lo cual permitiría a los guatemaltecos más oportunidades y evitar la migración.

El jefe de Estado conversó con el periodista William La Jeunesse, de Fox News, y fue consultado acerca de las principales causas que obligan a las personas a migrar a Estados Unidos.

Cuando la gente no tiene vivienda, cuando no tiene seguridad, no tiene educación, salud y no tiene trabajo, la gente migra para buscar llenar esas condiciones, dijo el Presidente.

Durante la reunión virtual que sostuve con la @VP, @KamalaHarris, abordamos múltiples temas de interés para ambas naciones. Coincidimos en la generación de esperanza a través de la consolidación de muros de prosperidad, para que la gente encuentre oportunidades en Guatemala. pic.twitter.com/leAMRMe6Re

— Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) April 26, 2021

Desarrollo rural

En ese sentido, manifestó que con una política migratoria se busca erradicar las causas que dan origen a la migración y enfatizó que la ayuda directa de Estados Unidos tiene que ser en las comunidades vulnerables.

Respecto a la ayuda que Estados Unidos puede dar al país para resolver la migración, el mandatario indicó que han existido distintas políticas con el paso de los Gobiernos, es decir, no se han planteado políticas de largo plazo.

Para reducir la pobreza, para reducir las causas de la migración, existe la necesidad de apostarle al desarrollo, especialmente al desarrollo rural. En esos lugares es donde se concentra la mayor parte de personas que están emigrando, mencionó.

Además, Giammattei dijo que, si bien es cierto que Estados Unidos apoya a Guatemala, no es necesariamente en todos los temas que tienen que ver con la migración.

El gobernante recordó que existe mucho apoyo en el combate al narcotráfico, crimen organizado, trata de personas y búsqueda de los coyotes, no obstante, lo que Guatemala busca es que, mediante organizaciones internacionales, entre ellas el Programa Mundial de Alimentos (PMA), se puedan coordinar programas de largo plazo y lograr que las personas cambien su forma de cultivar y abrir los mercados para exportar sus productos.

Propuestas de largo plazo

Asimismo, La Jeunesse cuestionó al gobernante acerca del apoyo económico que ha entregado Estados Unidos para resolver la crisis de la migración, a lo cual respondió que a lo largo de la historia se ha enviado mucho dinero a organizaciones que no siempre responden a políticas de Estado de largo plazo.

Para ello, explicó que muchas de esas organizaciones no gubernamentales se enfocan en resolver pequeños problemas y en muchos de los casos cobran una gran cantidad de dinero en manejos administrativos, lo cual genera que las comunidades reciban poca ayuda.

En ese contexto, el gobernante reiteró que se debe dar prioridad a las propuestas de organismos internacionales, por ejemplo el PMA, que actualmente está en Guatemala y que ha dado resultados positivos. La finalidad del Gobierno es cambiar las formas de hacer proyectos y poder llegar directamente a las comunidades.

No propongo que venga el dinero al Gobierno, pero que sí venga alineado a las políticas generales de Gobierno y de esa manera ver efectos en el corto plazo, y en el mediano y largo plazo cambiar las estructuras origen de los males, agregó.

Sostuve una reunión con el director ejecutivo del PMA, David M. Beasley, en seguimiento a los esfuerzos encaminados para combatir la desnutrición crónica en el país y sobre los avances obtenidos en el primer año de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. pic.twitter.com/m90ukZBBw4

— Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) April 16, 2021

Reunificación familiar

Durante la entrevista con Fox News, el mandatario también habló acerca del proceso de reunificación familiar. En esa línea, dijo que se ha solicitado abrir una sección especial dentro del consulado de EE. UU., y atender el tema, ya que son procesos serios y legales.

Respecto al tema, añadió que, si no se da la atención necesaria a los procesos de reunificación, las personas buscarán la reunificación mediante otras medidas, es decir que las personas seguirán enviando niños de entre 10 y 17 años a correr graves riesgos en su viaje para tratar de llegar a Estados Unidos a través de México.

Además, recordó que recientemente en la conversación que ha tendido con EE. UU. se busca identificar a los niños que legalmente tienen el derecho de reunificarse bajo las normas y las leyes estadounidenses.

No se trata de la reunificación de familias ilegales, se trata en muchos de los casos de personas que ya están legales en los Estados Unidos y no encuentran en la parte burocrática del consulado la respuesta inmediata para lograr la reunificación, dijo.

Zonas francas

El gobernante recordó que Guatemala en los últimos años se ha visto afectada con graves problemas, entre ellos las tormentas Eta, Iota, Amanda y Cristóbal y la erupción de volcanes, factores que han provocado que más guatemaltecos tengan la intención de migrar.

Sin embargo, existe el compromiso del Gobierno para generar las zonas o muros de prosperidad, ejemplo de ello es que los Estados Unidos libere las barreras arancelarias del hilo y así Guatemala pueda aumentar la fabricación de prendas de vestir y exportarlas a aquella nación.

Si nos liberan ese pequeño artículo, nosotros podríamos hacer, en un año, 100 mil puestos de trabajo en los departamentos que están en el borde fronterizo. Eso sería alrededor de 500 a 600 mil personas que tendrían beneficios del trabajo en una de sus familias y verían resuelto el problema económico y no tendrían que viajar, explicó el mandatario.

Actualmente, el Gobierno central busca que el Congreso de la República apruebe una ley de zonas francas, lo cual generará atracción de inversión estratégica a través de mecanismos especiales que también permitirían la creación intensiva de mano de obra directa.

Esta tarde recibí la visita de la delegación de alto nivel de los Estados Unidos, con quienes conversé sobre temas de nuestra agenda bilateral, especialmente sobre migración, desarrollo económico y seguridad. 🇬🇹🇺🇸 pic.twitter.com/6A22aTl22O

— Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) April 6, 2021

Perseguir el coyotaje

Durante la entrevista Giammattei explicó que existe un juego perverso de los coyotes. Añadió que la trata de personas deja aproximadamente mil millones de dólares en pago a coyotes para llevarse a las personas, quienes muchas veces son entregadas a los cárteles del narcotráfico.

Ante esta situación, recordó que ha solicitado a Estados Unidos declarar al coyotaje como un delito federal, con el fin de que puedan ser extraditados y cumplan condenas severas.

Para atacar estas estructuras, el mandatario dijo que se debe trabajar coordinadamente entre Guatemala, México y Estados Unidos a través de las agencias de inteligencia y fiscales del Ministerio Público.

Finalmente, el gobernante dijo que EE. UU. ha comprendido que existe el compromiso del Gobierno central para continuar con la lucha contra la corrupción, flagelo que ha estado enraizado desde hace mucho tiempo.

Nosotros lo hemos hablando francamente con la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, en el sentido de que existe la necesidad de reforzar los sistemas de justicia, la necesidad de tener acceso a más tecnología para perseguir los delitos, especialmente los delitos transnacionales, como el coyotaje, crimen organizado, narcotráfico, tráfico de armas. Ese reforzamiento y capacidad ayudarán al sistema de justicia, puntualizó.

Fuente: AGN.