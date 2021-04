Presidente Giammattei propone a EE. UU. crear “muros de prosperidad”

Guatemala. El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, adelantó en una entrevista con ABC News que trabaja en una hoja de ruta para crear la posibilidad de generar más inversión y empleo para detener la migración irregular.

El jefe de Estado afirmó que en conversaciones con la vicepresidenta de EE. UU. Kamala Harris y el presidente Joseph Biden han hablado de la importancia de construir los “muros de la prosperidad”, que permitirá a los guatemaltecos encontrar suficientes garantías y oportunidades para no abandonar su país.

“Tenemos una pirámide poblacional de base muy amplia, es decir, mucha gente joven y no estamos aprovechando ese bono demográfico que va a ser único en la historia para convertirlo en un bono demográfico que haga que el país sea más productivo”, indicó.

En esa línea, el Gobierno de Guatemala necesita que Estados Unidos vea a la nación como un socio clave y lograr así el desarrollo, aseguró.

“Hay necesidad de que hablemos el mismo idioma, el idioma de la prosperidad, del desarrollo, del trato recíproco comercial, necesitamos que México también nos apoye”, agregó.

Optimizar el comercio

El presidente Giammattei indicó que busca que los aportes monetarios vayan a las comunidades para que generen oportunidades a los guatemaltecos, que vayan directo a las cooperativas para que puedan producir más, para que puedan vender y, sobre todo, que puedan tener acceso a mercados internacionales.

A pesar de la vigencia de un tratado de libre comercio con hay 50 mil barreras arancelarias. De ahí la importancia de que haya comunicación entre Estados Unidos y Guatemala, para lograr tener menos restricciones y así se puedan exportar productos como aguacate, hilo, vestimenta y equipo de bioseguridad, entre otros. Con ello la gente no tendría motivos para migrar, dijo.

El gobernante recordó que existe en el país una buena producción, ejemplo de ello es la de aguacate hass y la fábrica de guantes de látex que recientemente se amplió.

“Nosotros necesitamos que venga inversión y estamos dando los elementos de certeza jurídica para que el inversionista voltee a ver a Guatemala como un país de oportunidades, creando zonas francas, modificando leyes, donde la gente venga y produzca, pero que el trabajo sea aquí”, destacó.

Castigar el coyotaje

Para cumplir con los «muros de prosperidad» hay que combatir la migración, comentó el presidente. Durante el cambio de autoridades del Gobierno de Estados Unidos hubo mensajes confusos en relación con los niños migrantes, lo cual generó que los denominados “coyotes” se aprovecharan de la situación.

En ese sentido, dijo que el coyotaje es uno de los delitos que deberían ser más perseguidos. En Guatemala, en febrero y marzo de 2021 se ha logrado capturar a más de 13 coyotes plenamente identificados como tales; sin embargo, a pesar de que el país pueda juzgarlos y condenarlos, las penas son mínimas, por ello también con la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris se ha planteado la necesidad de hacer cambios en la legislación de aquella nación para convertir al coyotaje en un delito federal.

Asimismo, destacó la necesidad de ampliar el tratado de extradición entre Guatemala y Estados Unidos para que los coyotes sean capturados aquí y juzgados en EE. UU. como un delito federal.

“Si esa reforma se hiciera en el Congreso de los Estados Unidos y se convirtiera en un delito federado, le explicaba yo a la vicepresidenta Harris, que por cierto le gustó mucho la idea y dijo que iba a trabajar sobre ella. Podríamos nosotros generar una persecución mucho más amplia y mucho más eficaz en el tema del coyotaje”, recalcó.

El jefe de Estado recordó que el coyotaje es perverso, ya que la mayoría de veces lo único que hace es entregar a los migrantes a los carteles de la droga en México y posteriormente terminan bajo esclavitud y prostitución por ser abandonados con las bandas de trata de personas.

La migración no es un delito

El mandatario le explicó al periodista John Quiñones, de ABC News, que la migración no es un delito bajo ningún punto de vista. “Lo que sí es un crimen es que los Gobiernos no hayan hecho políticas para que la gente no tenga la necesidad de irse”, apuntó.

En las últimas semanas las coordinaciones interinstitucionales han permitido detener las caravanas de migrantes, respetando los derechos de los migrantes y las leyes del país. Sin embargo, es preciso atacar las causas que dan origen a la migración y eso solo se puede lograr con mayor inversión.

“Sabemos que estamos pasando por momentos difíciles, los mejores países se vieron colapsados en sus sistemas de salud, y a nosotros nos ubicaron al final del año pasado como uno de los nueve países que mejor enfrentó la pandemia”, destacó Giammattei.

Por eso es tan importante que hablemos el idioma de la prosperidad y del desarrollo, con absoluta honestidad y transparencia para que todo el mundo sepa que las cosas van a hacerse bien y que cada centavo le llegará a la gente, puntualizó.

