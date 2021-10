Presidente de la República participará en cumbre de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático

Costa Rica. El presidente Carlos Alvarado Quesada encabezará la delegación costarricense que participará en la COP26, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático del 2021, la cual reunirá a partir del 1° de noviembre a jefes de Estado, representantes diplomáticos y activistas de todo el planeta, en Glasgow, Escocia.

El gobernante costarricense participará del 1.° al 4 de noviembre para promover iniciativas y acciones que desarrolla Costa Rica para afrontar el cambio climático, promover la descarbonización, la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible y buscar soluciones -junto a otros líderes- para la crítica situación climática.

“Esta COP26 se desarrolla en un momento crucial porque vemos las consecuencias del cambio climático en todo el mundo. Ya no podemos aplazar más los cambios. Con su liderazgo y ejemplo, Costa Rica alzará la voz en este foro, bajo la convicción de que es un imperativo tomar decisiones valientes para enfrentar la crisis climática que afecta a todo el planeta”, comentó el mandatario.

“Nuestro país lidera con el ejemplo”, recordó el mandatario, haciendo referencia “al Plan de Descarbonización, la Coalición de Alta Ambición para la Naturaleza y las Personas, nuestro modelo de conservación y tantas iniciativas que desarrollamos… Seguiremos trabajando en este rumbo y requerimos del compromiso y acciones firmes del concierto de naciones, así como de recursos y financiamiento para los países más vulnerables ante estas transformaciones”, aseguró.

El Canciller Rodolfo Solano Quirós destacó: “Sin lugar a dudas, esta COP constituye un momento único para que los países sean más ambiciosos en sus propuestas y en sus acciones. La ciencia nos dice que aún estamos lejos de los objetivos que la comunidad internacional se ha fijado. Costa Rica considera que estamos ante una oportunidad excepcional de ir más allá en los modelos de desarrollo actuales. El planeta lo requiere con urgencia, y las futuras generaciones lo merecen y exigen”.

Agenda intensa. El presidente de la República intervendrá en diferentes foros de la Cumbre, atenderá reuniones bilaterales con líderes mundiales, participará en conferencias y conocerá proyectos de conservación. Además, acudirá a sendas recepciones invitado por la reina Isabel II, por el príncipe Carlos y el príncipe Guillermo.

Entre otras actividades, el lunes 1° de noviembre, dará un mensaje en la inauguración de la COP26 y, posteriormente, intervendrá en la mesa redonda Action and Solidarity – The Critical Decade, a cargo de Boris Johnson, primer ministro británico, y Mario Draghi, primer ministro de Italia.

El martes 2, participará en el evento Forests and Land Use, así como en una actividad con los ganadores y finalistas del Premio Earthshot, otorgado por The Royal Foundation of the Duke and Duchess of Cambridge. La actividad, a la que fue invitada Costa Rica como ganadora en la categoría Proteger y Restaurar la Naturaleza, estará a cargo del príncipe Guillermo de Inglaterra.

El miércoles 3 de noviembre, el presidente Carlos Alvarado codirigirá un evento sobre la iniciativa High Ambition Coalition (Coalición de Alta Ambición para la Naturaleza y las Personas) llamado The Way Forward: Bridging the gap on nature from COP26 to COP15. Esta alianza es liderada por Costa Rica, Francia y Reino Unido y su objetivo es conservar el 30% de la superficie terrestre y marina para el 2030.

El jueves 4 de noviembre, fue invitado por el príncipe Carlos para ser coanfitrión de la entrega de los premios Ashden, reconocimientos que apoyan ideas y cambios para buscan reducir las emisiones y ayudar a crear un futuro más verde y sostenible en el mundo.

Le acompañarán Claudia Dobles, primera dama de la República; Rodolfo Solano, ministro de Relaciones Exteriores, y Andrea Meza, ministra de Ambiente y Energía. Saldrá del país el 30 de octubre y regresará el 5 de noviembre.

Fuente: El País.cr