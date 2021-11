Presidente Bukele participará en Labitconf durante la “Bitcoin Week” en El Salvador

El Salvador. La “Bitcoin Week” en El Salvador ha sido todo un éxito y es que más de 4 mil personas han asistido a las diferentes actividades que se han ofrecido en Labitconf que ha estado llena de conferencias para el aprendizaje de la nueva moneda de curso legal en la nación y sobre la tecnología del “blockchain” y minería.

Entre muchos ponentes importantes en la temática del Bitcóin, el primer Presidente del mundo en legalizar la referida criptomoneda ha sido invitado como orador dentro de este grupo de eventos. Nayib Bukele tendrá la oportunidad de compartir sus conocimientos y testimonio de cómo fue el proceso para la legalización de esta criptodivisa este sábado 20 de noviembre y finalizar con broche de oro una semana llena de este mundo tecnológico y de conocimientos novedosos.

“El sábado me toca hablar a mí en @labitconf”, escribió el mandatario quien adjuntó la imagen que indica que el evento se desarrollará en las playas de Santa María Mizata, en La Libertad.

El sábado me toca hablar a mí en @labitconf 😬

Saturday is my turn at @labitconf 🤪#Bitcoin🌋🇸🇻 pic.twitter.com/xa62k80Qh0

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) November 19, 2021

Labitconf ha tenido un gran impacto positivo para la nación, la cual se ha colocado en los ojos del mundo por el uso del bitcóin.

A las actividades desarrolladas dentro de este evento han concurrido más de 4 mil personas interesadas en el bitcóin, la tecnología blockchain y todo lo relacionado al criptomundo.

Muchos turistas que han visitado El Salvador han realizado sus compras con sus diferentes billeteras digitales en los establecimientos salvadoreños, situación que ha logrado un gran movimiento de capital gracias a la innovación que ha generado el uso legal y compra de productos y servicios con este activo.

Extranjeros han resaltado el cambio positivo que ha dado El Salvador ya que está siendo conocido como un referente de cambio en el mundo económico digital.

Muchos negocios de diferentes sectores se han visto beneficiados en sus ventas durante esta semana, logrado llegar con innovación a los visitantes, turistas y salvadoreños que han asistido a la Bitcoin Week.

Emprendedores salvadoreños aprovechan la visita de los #Bitcoiners durante la #BitcoinWeek para ofrecer sus productos. Es un encadenamiento productivo generado por el #Bitcoin.🇸🇻👊 pic.twitter.com/vCYhFMGwBb

— Secretaría de Comunicaciones 🇸🇻 (@ComunicacionSV) November 18, 2021

Solo en El Salvador podes pagar la soda y cualquier otra cosa de la tienda con #Bitcoin. 😎🤙🏻 pic.twitter.com/9CBqOKBK4r

— Secretaría de Comunicaciones 🇸🇻 (@ComunicacionSV) November 18, 2021

Fuente: La Página.