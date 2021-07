Postura de Bukele ante la Lista Engel podría provocar más sanciones

El Salvador. Según expertos en política internacional, la reacción de Nayib Bukele conseguirá empeorar la imagen de su gobierno. Ayer, lideró una ofensiva para desacreditar el contenido de la lista.

Nayib Bukele respondió ayer a la publicación, del pasado jueves, de la Lista Engel. Pero no lo hizo para enumerar acciones en contra de los actuales funcionarios de Gobierno incluidos en ella, sino para intentar desacreditarla, al mismo tiempo que el oficialismo activó las instituciones que hoy controla para ejecutar una serie de acciones que ganaran espacio en la agenda noticiosa del país.

Bukele escribió un post en Facebook y un hilo en Twitter a los que añadió la etiqueta #LaVerdaderaLista, el cual fue retomado por funcionarios de su gobierno y diputados de su partido Nuevas Ideas.

“Gracias por la lista, pero en El Salvador tenemos la nuestra”, tuiteó el mandatario salvadoreño.

Al mismo tiempo, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció un embargo en la sede del partido ARENA por el caso Taiwán; el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, avisó que congelaron la deuda política del mismo partido; y el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, indicó que propondrá una comisión especial para investigar el tema sobresueldos.

De la propuesta de elevar el salario mínimo y la demanda presentada por la comisión para atacar a las ONG —los temas con que intentaron opacar la Lista Engel y que fracasaron estrepitosamente— ya no hubo más eco sino hasta por la noche.

Consecuencias

La negativa del GOES a hablar sobre la Lista Engel fue analizada —y lamentada— por expertos en temas de política internacional y de la relación bilateral entre Estados Unidos y El Salvador, quienes consideraron que lo único que el país norteamericano pide a su par centroamericano es respetar su propia Constitución.

“Creo que la administración Biden espera que el gobierno salvadoreño sea más enfático en su lucha contra la corrupción de sus mismo funcionarios y respete la división de poderes y el estado de derecho. Es decir, todo lo que está descrito en la Constitución y las leyes de El Salvador. El gobierno ha decidido no tomar acciones. Sin embargo, esto podría llevar a más aislamiento internacional y repercusiones económicas y diplomáticas”, consideró Ricardo Valencia, profesor asistente de la Universidad Estatal de California Fullerton.

Precisamente, la posibilidad de que Bukele provoque más sanciones internacionales al país es una valoración hecha por Napoleón Campos, experto en temas de relaciones internacionales, quien aseguró que Estados Unidos puede apoyarse en países aliados para cercar los apoyos que pueda recibir el GOES.

“Entiendo, esta es información que tengo debidamente certificada, que EUA ha hecho consultas al más alto nivel por Nicaragua, por la crisis tan profunda que vive, y también por el Triángulo Norte. Y han dialogado con aliados europeos, con Canadá, y también al mismo nivel de consulta con Japón y Corea del Sur, porque son países que han venido cooperando, desde los Acuerdos de Paz, con Centroamérica en las últimas tres décadas. Que no nos extrañe, que esta pueda ser una oportunidad excepcional para que estos países también digan presente en este momento decisivo de la lucha contra la corrupción en Centroamérica y en El Salvador en particular”, indicó Campos.

Según los consultados, una cosa a valorar es que la Lista Engel y la presencia de funcionarios salvadoreños en esta no obliga a nada a los países del Triángulo Norte. No es vinculante. Pero eso no significa que Estados Unidos no pueda utilizar otras herramientas que tiene a la mano para presionar a la investigación sobre actores corruptos o que han minado la democracia en el país.

“Las sanciones de Glomag —la llamada Ley Magnitsky— permiten al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos congelar las cuentas bancarias de funcionarios corruptos y prohibir que empresas estadounidenses hagan negocios con ellos. El Departamento del Tesoro también tiene una Red de Ejecución de Delitos Financieros que puede investigar y confiscar activos de funcionarios corruptos detenidos en Estados Unidos. Para los funcionarios involucrados en delitos financieros como el lavado de dinero, es probable que eventualmente sean blanco de tales sanciones”, dijo Michael Paarlberg, profesor asistente en la Universidad de la Mancomunidad de Virginia.

En ese punto, cabe recordar que a Carolina Recinos y José Luis Merino les fueron atribuidos delitos relacionados a blanqueo de capitales, mientras que otros como Pablo Anliker, Osiris Luna, Sigfrido Reyes y Rogelio Rivas fueron señalados por malversación de fondos o apropiamiento indebido de fondos públicos.

Empero, pese a todas las señales, el GOES optó por el silencio, el jueves; y por generar ruido, ayer. Ante ello, Rubén Zamora, exembajador salvadoreño en Estados Unidos, consideró que lo menos que se le debe exigir a Bukele es que sea honesto y que cumpla con su palabra de procesar a sus propios funcionarios si eran vinculados a actos de corrupción.

“Lo primero que hay que hacer es pedirle al presidente de la república que sea honesto con sus planteamientos. Porque él ya ofreció qué iba a hacer: iniciar procesos judiciales serios, para que todas las personas que aparezcan respondan ante la ley. Eso sería lo democrático y lo correcto, y él dio su palabra de honor”, indicó.

Cumplir con su palabra le podría permitir a Bukele, consideró Zamora, mejorar su relación con Estados Unidos. Sobre todo, asegura, porque ve señales en los norteamericanos de querer “negociar”. “Usted ve que vienen, hablan, dicen que es necesario con El Salvador y que quieren ayudar , pero que hay cumplir ciertas cosas, que además son las que la constitución le exige a los presidentes. No hay nada de imposición ahí”, enfatizó.

Nuevas Ideas

Previo a la reunión de ayer de la comisión financiera, los diputados William Soriano y Dania González, ambos de Nuevas Ideas, mantuvieron el guión de su partido y se negaron a contestar preguntas de los medios sobre la Lista Engel. Por la tarde, cuando Bukele

tuiteó la etiqueta #LaVerdaderaLista, se sumaron a la narrativa.

Fuente: La Prensa Gráfica.