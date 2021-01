Paty Navidad sigue causando polémica. Como ya es de esperarse, Paty Navidad causa polémica en redes sociales tras sus comentarios, pero ahora también por sus acciones al intentar evadir una restricción que le puso Twitter al suspender su perfil. Sin embargo, la actriz y la red social pasaron un fin de semana muy activo: la sinaloense abriendo cuentas nuevas y la famosa red cerrándolas. Apenas el sábado en la madrugada, la actriz informó a sus seguidores que ya tenía otra forma de comunicarse en la red social, tras haber sido suspendida su cuenta oficial. “Les tengo una noticia para todos los que me quieren o me odian, ¿Que creen? YA TENGO NUEVA CUENTA EN TWITER QUE TANTO ME EXTRAÑA @patynavidadnew Aquí al lado les dejo la foto de la cuenta que es, ya que la palomita azul voló y no aparece ahí … Nunca nos rindamos ni tengamos miedo a la libertad de volver a empezar con más fortaleza, cada día de vida es una gran oportunidad para evolucionar, construir y crear de nosotros algo mejor. Vamos con todo contra la censura a la libertad de expresión y por nuestros derechos a ser y pensar diferente», reveló. Sin embargo, a las pocas horas de haber realizado el triunfal anuncio, Twitter consideró que Navidad nuevamente infringía las políticas de publicación y procedió a suspender su nueva cuenta. Ante esta situación, la actriz envió otro comunicado.